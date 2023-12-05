Лікують зуби під обстрілами: як працюють стоматологи на фронті

Одеські стоматологи-волонтери працюють по 18 годин на фронті з початку повномасштабної війни без вихідних. Щодня приймають понад 17 пацієнтів з зубним болем. Більше про роботу лікарів під обстрілами дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Пересувний стоматкабінет, який використовують для лікування на фронті. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

З початку повномасштабної війни стоматолог-хірург з Одеси Андрій Колісніченко разом з колегами безоплатно пролікували понад тисячу пацієнтів у зонах бойових дій. Працюють вони у пересувному стоматкабінеті, у польових умовах допомагають як військовим, так і цивільним.

"На фронті зараз дуже тяжке питання зі стоматологією. Нас дуже мало – стоматологів. Дуже мало стаціонарних стоматологій. Тому що з початком повномасштабної війни, багато стоматологій зібрались і поїхали. Чи під обстріли попали. Тому зараз велика потреба, як для військових, так і для цивільного населення", — розповів Андрій Колісніченко.

Лікар-стоматолог Андрій Колісніченко. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Інструменти у пересувному стоматкабінеті, який використовують для лікування на фронті. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

За словами лікарів, їхні виїзди щоразу супроводжуються пригодами: то міна 120 калібру летить, то дрон над головою.

"Був такий випадок. Коли, скоріш за все, нас засік "Орлан" (вид безпілотника, який використовує армія РФ, — прим. ред.) і потім нас обстрілювали в тому квадраті, де у нас була локація", — поділився Андрій.

Водій-механік Олександр Рудь. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

"Зазвичай на локаціях, якщо уже увечері, з машини коли виходиш, то одразу треба подивитися на небо. Чи нічого не літає над головою. Тільки потім кудись іти. На жаль, серед місцевого населення також багато таких, що можуть здати", — розповів водій-механік Олександр Рудь.

Андрій Колісніченко зазначив, що основний напрямок, на який виїжджають лікарі-волонтери — херсонський:

"Випадок на Херсонському напрямку, коли боєць мав йти на завдання, на лівий берег. У нього болів зуб кілька діб. І він до нас приїхав вже за пару годин до відрядження. З періоститом. З гнійним таким періоститом. Слава богу, що він до нас попав. Бог знає, чим би воно закінчилося, якби його переправили на лівий берег".

Лікар-стоматолог Андрій Колісніченко у дентамобілі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Лікар-стоматолог Андрій Колісніченко у дентамобілі. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Гроші на всі витрати Андрій залучає сам. Аби зібрати медикаменти та все необхідне для відряджень, заснував благодійний фонд "Форпост Україна". Також є членом організації "Чорноморське козацьке з’єднання". Він розповів, що місяць утримання дентамобіля, включно з паливом, обходиться близько 50-60 тисяч гривень.

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