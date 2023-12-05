Лікують зуби під обстрілами: як працюють стоматологи на фронті

Одеські стоматологи-волонтери працюють по 18 годин на фронті з початку повномасштабної війни без вихідних. Щодня приймають понад 17 пацієнтів з зубним болем. Більше про роботу лікарів під обстрілами дізнавалась кореспондентка Суспільного.
З початку повномасштабної війни стоматолог-хірург з Одеси Андрій Колісніченко разом з колегами безоплатно пролікували понад тисячу пацієнтів у зонах бойових дій. Працюють вони у пересувному стоматкабінеті, у польових умовах допомагають як військовим, так і цивільним.
"На фронті зараз дуже тяжке питання зі стоматологією. Нас дуже мало – стоматологів. Дуже мало стаціонарних стоматологій. Тому що з початком повномасштабної війни, багато стоматологій зібрались і поїхали. Чи під обстріли попали. Тому зараз велика потреба, як для військових, так і для цивільного населення", — розповів Андрій Колісніченко.
За словами лікарів, їхні виїзди щоразу супроводжуються пригодами: то міна 120 калібру летить, то дрон над головою.
"Був такий випадок. Коли, скоріш за все, нас засік "Орлан" (вид безпілотника, який використовує армія РФ, — прим. ред.) і потім нас обстрілювали в тому квадраті, де у нас була локація", — поділився Андрій.
"Зазвичай на локаціях, якщо уже увечері, з машини коли виходиш, то одразу треба подивитися на небо. Чи нічого не літає над головою. Тільки потім кудись іти. На жаль, серед місцевого населення також багато таких, що можуть здати", — розповів водій-механік Олександр Рудь.
Андрій Колісніченко зазначив, що основний напрямок, на який виїжджають лікарі-волонтери — херсонський:
"Випадок на Херсонському напрямку, коли боєць мав йти на завдання, на лівий берег. У нього болів зуб кілька діб. І він до нас приїхав вже за пару годин до відрядження. З періоститом. З гнійним таким періоститом. Слава богу, що він до нас попав. Бог знає, чим би воно закінчилося, якби його переправили на лівий берег".
Гроші на всі витрати Андрій залучає сам. Аби зібрати медикаменти та все необхідне для відряджень, заснував благодійний фонд "Форпост Україна". Також є членом організації "Чорноморське козацьке з’єднання". Він розповів, що місяць утримання дентамобіля, включно з паливом, обходиться близько 50-60 тисяч гривень.
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