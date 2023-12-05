НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Пристрій за 330 тисяч доларів: житомирські криміналісти отримали мобільну ДНК-лабораторію
ПОЛІЦІЯДОПОМОГАГРОШІРегіони

Пристрій за 330 тисяч доларів: житомирські криміналісти отримали мобільну ДНК-лабораторію

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДНК-лабораторія, поліція, пристрій, ідентифікація людей, ГУНП, криміналісти
Житомирські криміналісти отримали портативну ДНК-лабораторію. Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Фахівці відділу криміналістичного забезпечення Головного управління Нацполіції в Житомирській області отримали портативну ДНК-лабораторію. Вартість обладнання — 330 тисяч доларів США.

Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.

За її словами, це комплекс обладнання, який має оптимізувати криміналістичні дослідження та зробити їх більш точними.

ДНК-лабораторія, поліція, пристрій, ідентифікація людей, ГУНП, криміналісти
Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

ДНК-лабораторія, поліція, пристрій, ідентифікація людей, ГУНП, криміналісти
Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

"Потужностей пристрою, який отримали житомирські криміналісти, поки достатньо, щоб проводити ДНК-дослідження, оскільки він швидкісний. Якщо раніше на результати експертизи потрібно було чекати декілька днів, то зараз висновок готовий за 90 хвилин, максимум за дві години. Тобто за день можна буде робити декілька таких експертиз", — сказала Дубовик.

ДНК-лабораторія, поліція, пристрій, ідентифікація людей, ГУНП, криміналісти
Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Такі ж ДНК-лабораторії отримали криміналісти і з інших областей України. З 26 листопада по 2 грудня у Києві вони пройшли спеціальний навчальний курс із встановлення ДНК-ідентифікації з використанням обладнання "ENDI 6C".

До навчань долучилися і житомирські криміналісти, які після їх завершення отримали сертифікати та саму лабораторію.

Комплекси для криміналістичних досліджень, які можна використовувати як у приміщеннях, так і поза ними, зокрема, і в польових умовах, для українських поліцейських передали партнери із США.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Полтавська політехніка: массове отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: що відомо
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
У Києві чиновник вимагав щомісячний хабар за оренду приміщення
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На Черкащині судитимуть чоловіка, який намагався вбити товариша
На початок