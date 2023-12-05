Фахівці відділу криміналістичного забезпечення Головного управління Нацполіції в Житомирській області отримали портативну ДНК-лабораторію. Вартість обладнання — 330 тисяч доларів США.

Про це Суспільному розповіла речниця ГУНП в області Вікторія Дубовик.

За її словами, це комплекс обладнання, який має оптимізувати криміналістичні дослідження та зробити їх більш точними.

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

"Потужностей пристрою, який отримали житомирські криміналісти, поки достатньо, щоб проводити ДНК-дослідження, оскільки він швидкісний. Якщо раніше на результати експертизи потрібно було чекати декілька днів, то зараз висновок готовий за 90 хвилин, максимум за дві години. Тобто за день можна буде робити декілька таких експертиз", — сказала Дубовик.

Фото: Головне управління Нацполіції в Житомирській області

Такі ж ДНК-лабораторії отримали криміналісти і з інших областей України. З 26 листопада по 2 грудня у Києві вони пройшли спеціальний навчальний курс із встановлення ДНК-ідентифікації з використанням обладнання "ENDI 6C".

До навчань долучилися і житомирські криміналісти, які після їх завершення отримали сертифікати та саму лабораторію.

Комплекси для криміналістичних досліджень, які можна використовувати як у приміщеннях, так і поза ними, зокрема, і в польових умовах, для українських поліцейських передали партнери із США.

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