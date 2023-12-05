Забрати держнагороди у зрадників — безпековий комітет ВРУ підтримав законопроєкт

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про позбавлення державних нагород тих, хто скоїв держзраду або пішов на колабораціонізм.

Про висновок комітету повідомив ініціатор законопроєкту, народний депутат Роман Лозинський.

Ідеться про проєкт закону № 6163. Його зареєстрували ще до початку повномасштабної війни, у жовтні 2021 року. Законопроєкт прийнятий в першому читанні (за основу) 14 квітня 2022 року. Нардепи тоді підтримали документ понад 360 голосами, повідомляє Лозинський.

Законодавча ініціатива передбачає позбавлення нагород за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною. Позбавлятимуть тих, хто: