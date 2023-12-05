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Благодійний аукціон "Медіа-кава" в Луцьку зібрав уже шість мільйонів гривень для допомоги війську
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Благодійний аукціон "Медіа-кава" в Луцьку зібрав уже шість мільйонів гривень для допомоги війську

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Луцький благодійний проєкт "Медіа-кава", під час якого на аукціон онлайн виставляють різноманітні лоти, станом на 5 грудня 2023 року зібрав понад 6 мільйонів гривень на потреби захисників.

Як розповів Суспільному організатор аукціону, волонтер та журналіст Мирослав Ватащук, цю суму вдалося зібрати на волонтерську картку з квітня 2022 року й дотепер.

"Найкращим місяцем у "Медіа-каві" був жовтень цього року, де лише один лот — кава з журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем — зібрав мільйон гривень. Найгірший місяць по зборах — це лютий цього року, коли коштів зібрали дуже мало", — зазначив Мирослав Ватащук.

З його слів, станом на обідню пору 3 грудня витрати по волонтерській картці на військо становили 4 млн 151 тис грн, фактичні витрати по чеках — 4 млн 183 тис грн. Орієнтовно 1,8 мільйона із зібраних шести мільйонів гривень, сказав Мирослав Ватащук, є на залишку для наступних закупівель.

Організатор "Медіа-кави" зазначив, що зараз у соцмережі публікує один лот на добу. Початкова вартість становить 150 гривень. Крайня ставка, яка не підвищується за 24 години, вважається переможною.

На аукціоні можна придбати можливість випити кави з публічною людиною чи поспілкуватися у відеоформаті, а також придбати інші речі — картини, ляльки, уламки ракет і снарядів, шеврони, монети та багато іншого. За зібрані кошти волонтери на запити військових купляють необхідні речі.

Загалом на донати закупляли туристичне спорядження, інструменти, комплектуючі, гаджети та іншу електроніку, засоби для догляду за зброєю, спецамуніцію, ремонт та запчастини для автівок, спецхарчування, зимову амуніцію тощо.

Довідково: Долучитися до благодійної ініціативи "Медіа-кава", щоб допомогти українським захисникам, можна у соцмережах за посиланням.

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