На Одещині взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 16-річної падчерки.

Про це 2 грудня повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 32-річний чоловік, проживаючи у цивільному шлюбі з матір’ю дівчини та маючи з нею спільну дитину, у вересні вчинив дії сексуального характеру стосовно 16-річної падчерки в їхньому домі в одному із сіл Одеського району.

При цьому чоловік психологічно тиснув на дівчину, однак та розповіла матері про його вчинок та звернулася до правоохоронних органів.

Жителю Одеського району повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої — це ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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