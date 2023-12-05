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Бійка в ліцеї на Житомирщині: на батьків дітей склали адмінматеріали
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Бійка в ліцеї на Житомирщині: на батьків дітей склали адмінматеріали

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Бійка, діти, ліцей
На батьків дітей, причетних до бійки в ліцеї , склали адмінматеріали. Житомирщина, грудень 2023 року. Скрин з відео у групі "Овруч. Не мовчати" у Facebook

За наслідками бійки у 8-А класі в Першотравневому ліцеї Гладковицької громади, де хлопець бив однокласницю, поліція склала адміністративні матеріали на батьків дітей, які брали участь в бійці.

Про це в коментарі Суспільному Житомир розповіла речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик.

За її словами, звернення за фактом побиття дитини поліція отримала четвертого грудня.

"На місці працювали наші ювенали. Стосовно батьків, чиї діти були залучені до бійки, поліцейські склали адміністративні матеріали за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Наразі конфлікт вдалося врегулювати. Складені адмінматеріали поліція скерувала до суду, який має вирішити питання стосовно притягнення до відповідальності всіх причетних", — розповіла Вікторія Дубовик.

Раніше Суспільне повідомляло, що першого грудня у мережі Facebook з'явилося відео, на якому хлопець-підліток б'є дівчину. У дописі користувач, який опублікував відео, вказав, що події відбувалися 27 листопада у ліцеї села Першотравневе Гладковицької громади Житомирщини.

Директор Першотравневого ліцею підтвердив Суспільному цей факт і прокоментував ситуацію: за його словами, в школі не спостерігалося системного булінгу стосовно цієї дівчинки.

В коментарях під дописом Суспільного Житомир користувачі стверджують протилежне.

Бійка в ліцеї на Житомирщині: на батьків дітей склали адмінпротоколи
Скрин коментарів під дописом Суспільного про побиття дівчинки

Матір дівчинки у коментарі Суспільному Житомир 4 грудня відмовилася коментувати ситуацію, сказавши, що у ліцеї були батьківські збори, де ситуація була вирішена.

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