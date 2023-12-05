Вірменія не приїде до Москви на зустріч ОДКБ

Голова парламенту Вірменії Ален Симонян не візьме участі в заходах у межах Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві 19 грудня.

Про це повідомляють вірменські ЗМІ, зокрема, News Armenia та news.am, із посиланням на прессекретарку голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян.

"У засіданні не візьме участі також делегація Національних зборів Республіки Вірменія. Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову Держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом", — зазначила Хачатрян.

Водночас 5 грудня ОДКБ опублікували спільну заяву, ухвалену на нараді 23 листопада в Мінську. Там серед іншого, сторони заявили: "Наголошуємо на неприйнятності розміщення по її периметру систем озброєнь, що створюють загрози колективній безпеці ОДКБ".

Відмова Вірменії від зустрічі ОДКБ

14 листопада у пресслужбі уряду Вірменії заявили, що країна не буде брати участь у зустрічі Ради безпеки організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка відбулася 23 листопада в столиці Білорусі Мінську.

На сайті ОДКБ йдеться, що сесії Ради колективної безпеки ОДКБ відбуваються щорічно з 2009 року. Досі Вірменія не пропускала ці зустрічі.

Як писав російський "Интерфакс", з посиланням на речника президента Росії Дмитра Пєскова, у Кремлі не знали про рішення Нікола Пашиняна пропустити зустріч.

"Можна висловити співчуття, тому що подібні зустрічі є дуже хорошим приводом для обміну відгуками, для звіряння годинників", — сказав Дмитро Пєсков.

У грудні 2022 року Нікол Пашинян звинуватив російських миротворців у тому, що вони не виконують зобов'язань щодо контролю Лачинського коридору (Нагірний Карабах), який, за його словами, блокували азербайджанські сили.

10 січня 2023 року Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає недоцільним проведення у 2023 році у країні військових навчань "Непорушне братство – 2023".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 15 листопада сказав, що країна не готується вийти з ОДКБ, разом із тим заявив про диверсифікацію відносин Вірменії та міжнародних партнерів у сфері безпеки. Додав: Вірменія не збирається оголошувати про зміни стратегічної політики, поки не оголосить про вихід з ОДКБ.