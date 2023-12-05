İşğal makemesi, qırım uquq imayecisi Cepparovğa para cezasını berdi

Qarasuvbazardaki işğal makemesi, MBQniñ 13.15 "Malümat azatlığı sistimalı" maddesine mücibi qırımtatar milliy areketiniñ veteranı ve uquq imayeci Abdureşit Cepparovğa 40 biñ ruble (tahminen 16 biñ grivna) para cezasını berdi.

"Qırım esnası" ukrain uquq qorçalayıcı teşkilâtı bu aqqında haber berdi.

"Makemede eki şaat soratacaqları beklenile edi. Rus quvetçileriniñ sözlerine köre, Cepparovğa qarşı protokol tizilgende olar ediler. Uquq imayeci ise bildirdi ki, onıñ iştiraki olmadan protokol tizildi. Onı makeme oturışına çağırğanda taqiplerni ögrendi", — dep bildirildi.

Bundan ğayrı, uquq imayeciniñ qorçalayıcı tarafı eki şaatnı soratmağa talap etti, çünki başqa makeme oturışı vaqtında olardan biri, protokol tizilgende iştirak etmegenini bildirdi, faqat birazdan kerekli vaqianı "hatırladı".

Şaatlar makeme oturışına kelmediler. Amma "makemeci" Ğalına Şuvalova dava baqmağa bitirdi ve Cepparovğa para cezasını berdi. Apellâtsiya makemesinde "makemeci"niñ qararını iddialaşmağa planlaştıra.

Abdureşit Cepparov aqqında ne bilemiz

2023 senesi çiçek ayınıñ 25-inde rus quvetçileri Abdureşit Cepparovnıñ evini tintken soñ qırımtatar milliy areketiniñ veteranı ve uquq imayecini tuttılar. Aynı kün işğal Qarasuvbazar rayon makemesi onı qabaatlı tanıdı ve "politsiyanıñ emirlerine riayet etmeme" sebebinden 12 künlik tevqif ükümini çıqardı.

Bir ay içinde ögrendi ki, Facebooktaki postlar sebebinden tevqif künü oña qarşı daa eki protokol tizgen ekenler. Olardan biri, rus ordusını "itibardan tüşürüv". Ekincisi ise – İnternette söz azatlığı suistimalı.

Bu, Abdureşit Cepparovnıñ ilk tevqifi edi. Keçken sene saban ayında işğalciler evini tintken soñ içtimaiy ağlarda sanki "natsizm işaretlerini propaganda etkeni" sebebinden onı 15 künge maküm ettiler.

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