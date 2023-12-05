На війні загинув плавець з Харкова, який служив в "Азові"

На війні поліг 18-річний спортсмен з Харкова Микита Засядько.

Про втрату повідомив міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.

"Микиті було лише 18 років. Майстер спорту України з плавання Микита Засядько — випускник Харківського фахового коледжу спорту", — сказано у повідомленні.

За даними департаменту, Микита Засядько служив у полку "Азов".

З ним просяться на кладовищі №18 у Харкові 7 грудня. Церемонія розпочнеться о 12:00.

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