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На війні загинув плавець з Харкова, який служив в "Азові"
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На війні загинув плавець з Харкова, який служив в "Азові"

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Микита Засядько
Микита Засядько. Фото: facebook.com/kharkivsportcity

На війні поліг 18-річний спортсмен з Харкова Микита Засядько.

Про втрату повідомив міський департамент у справах сім'ї, молоді та спорту.

"Микиті було лише 18 років. Майстер спорту України з плавання Микита Засядько — випускник Харківського фахового коледжу спорту", — сказано у повідомленні.

За даними департаменту, Микита Засядько служив у полку "Азов".

З ним просяться на кладовищі №18 у Харкові 7 грудня. Церемонія розпочнеться о 12:00.

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