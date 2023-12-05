Окупанти у Севастополі запланували на 2026 рік будівництво науково-виробничого центру безпілотних авіаційних систем, який має забезпечити серійне виробництво й великих дронів, зокрема, аеротаксі.

Про це повідомив проректор з інновацій "Севастопольского государственного университета" (СевГУ) Сергій Дудніков у коментарі російському інформагентству ТАРС.

"У цьому центрі будуть вироблятися спеціальні БПЛА, які зможуть працювати. 2026 року ми вже отримаємо фінансування з федерального та регіонального бюджетів на створення цього центру", — заявив він.

Дудніков зазначив, що розробку продукції, що виготовлятимуть у центрі, науковці "СевГУ" закінчать у 2024-2025 роках. Виробляти будуть також транспортні БПЛА оригінальної конструкції з російських компонентів для приморських територій і складних умов експлуатації.

"У нас є індустріальний партнер — "IT-Крим", у якого є виробничі майданчики, та й людей готуємо до того, що відносно скоро почнеться виробництво", — сказав проректор.

За його словами, вже є заявки на нові безпілотники. Центр буде розрахований на орієнтовно 50 робочих місць.

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