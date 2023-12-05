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В Житомирі попрощалися із добровольцем Олександром Рафальським
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В Житомирі попрощалися із добровольцем Олександром Рафальським

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війна, ЗСУ, смерть, військовий, прощання
В Житомирі попрощалися із добровольцем, військовим Олександром Рафальським. 5 грудня 2023 року. Фото: сторінка Facebook Anatolii Kuzmenko, колаж Суспільне Житомир

5 грудня в Житомирі попрощалися із добровольцем, уродженцем Лугинського району Олександром Рафальським. Військовий помер 2 грудня під час виконання обов'язків військової служби.

Про це повідомила Житомирська міська рада на сторінці в мережі Facebook.

Олександр Рафальський народився селі Будо-Літки Лугинського району, що на Житомирщині. Навчався у Радогощанській школі. А після переїзду сім'ї до Житомира продовжив навчання спочатку в 25-й, а потім у 18-й школах обласного центру. Опісля вступив до Житомирського технологічного коледжу, йдеться у повідомленні.

Олександр Рафальський також здобув вищу освіту — навчався в Київському національному університеті будівництва та архітектури, де пройшов навчання на кафедрі військової підготовки. Паралельно закінчив навчання з підготовки поліцейських, Школу інкасаторів.

Пройшов строкову службу в ЗСУ, служив у спецпідрозділах МВС України, муніципальній інспекції Житомира та працював в інкасаторській службі. Був одружений, виховував діток, написала міськрада.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну добровільно став на захист України від російських військ у лавах ЗСУ.

Як повідомив на сторінці в мережі Facebook Володимир Бовсуновський, Олександр Рафальський був командиром роти 139 батальйону Сил ТрО України.

35-річний лейтенант Олександр Рафальський помер 2 грудня під час виконання обов'язків військової служби, написала Житомирська міськрада.

Вічна слава і світла пам'ять нашим Героям!

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