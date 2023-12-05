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На Вінниччині стартувала операція "Новорічна ялинка"
довкілляЕКОЛОГІЯРегіони

На Вінниччині стартувала операція "Новорічна ялинка"

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Вінницькі екологи розпочали операцію "Новорічна ялинка", аби зберегти хвойні насадження. Інспектори нагадують про обов'язкове маркування дерев на продаж, а також про штрафи, які чекають на порушників.

Як повідомляють на сайті держекоінспекції у Вінницькій області, заготівля новорічних дерев лісівниками не завдає шкоди довкіллю. Вони вирощують і заготовляють хвойні здебільшого на землях, непридатних для ведення лісового господарства.

Новорічні ялинки та сосни, які реалізовуються вроздріб та гуртом, обов’язково мають бути марковані пластиковою биркою зі штрих-кодом та спеціальним засобом кріплення бирки до стовбура або самоклейними стрічками зі штрих кодом, йдеться у дописі. За відсутності такої — буде штраф.

За незаконну реалізацію хвойних дерев за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП передбачено штраф від тридцяти (510 грн) до ста (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої.

За незаконну порубку і пошкодження дерев або чагарників, а також за їх зберігання чи перевезення за ч. 1 ст. 65 КУпАП фізичним особам доведеться заплатити від тридцяти (510 грн) до шістдесяти (1020 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а юридичним — від ста п’ятдесяти (2550 грн) до трьохсот (5100 грн) неоподатковуваних мінімумів.

Також за незаконну рубку дерев з діаметром стовбура біля шийки кореня до 10 см передбачено штраф у розмірі 758,94 грн, з діаметром стовбура 11-14 см — 1336,86 грн.

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