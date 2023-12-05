Енергодарець посів друге місце на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу

Спортсмен з Енергодара Запорізької області Лев Гапотій виборов "срібло" чемпіонату Європи з джиу-джитсу серед дітей та юніорів.
Про це сьогодні, 5 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
"2-3 грудня в м. Дублін (Ірландія) відбувся Чемпіонат Європи з джиу-джитсу серед дітей та юніорів. Його учасниками стали десятки юних спортсменів з України, серед яких — енергодарець Лев Гапотій", — йдеться в повідомленні.
Лев Гапотій на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу. Фото: Telegram/Дмитро Орлов
За результатами змагань Лев Гапотій посів друге місце у своїх ваговій та віковій категоріях.
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