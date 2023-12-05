На Одещині попрощаються із військовим, який загинув в Донецькій області

На Одещині 7 грудня попрощаються з військовим Віталієм Горбачьовим, який загинув в Донецькій області.

Про це 5 грудня повідомили в Южненській міській громаді.

Віталій Горбачьов був помічником начальника відділення об’єднаної вогневої підтримки в/ч А4689 та капітаном ЗСУ. Він помер 2 грудня за місцем розташування підрозділу, в районі населеного пункту Лиман Краматорського району Донецької області.

Прощання із захисником відбудеться 7 грудня біля пам’ятника Захисникам Вітчизни на площі Перемоги у Южному. Цей день у громаді оголошено Днем жалоби, додали в міськраді.

"О 10 год. 00 хв. вшануймо світлу пам'ять нашого земляка — військовослужбовця хвилиною мовчання. Просимо всіх мешканців громади долучитись до траурної церемонії прощання із захисником України", — йдеться у повідомленні.

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