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Стало відомо, скільки ялинок для продажу заготували лісгоспи Івано-Франківщини
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Стало відомо, скільки ялинок для продажу заготували лісгоспи Івано-Франківщини

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Стало відомо, скільки ялинок для продажу заготували лісгоспи Івано-Франківщини
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

На Івано-Франківщині цьогоріч до новорічно-різдвяних свят лісгоспи заготували 16 тисяч ялинок. Їх реалізовуватимуть дев'ять лісових господарств області. Вартість складатиме від 140 грн за дерево.

Про це Суспільному повідомив начальник відділу лісового та мисливського господарства в Івано-Франківській області Роман Поціхович.

"Можливість реалізовувати ялинки в нас мають Вигодський, Ворохтянський, Гринявський, Делятинський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Кутський і Осмолодський лісові підприємства або філії", — розповів Роман Поціхович.

З його слів, ця цифра у порівнянні з минулими роками є меншою, а от штрафи за незаконну рубку хвойних дерев, навпаки, зросли.

"Адміністративний штраф — 510 грн і 758 грн буде становити за збиток, завданий лісу за кожну новорічну ялинку. В цінних лісах, природно-заповідних фондах, національних парках штраф — значно більший. За кожну ялинку — 8621 грн та адміністративний штраф — 510 грн ", — зазначив Роман Поціхович.

Начальник відділу лісового та мисливського господарства каже: наразі порушників впіймали у Калуському та Надвірнянському районах.

При покупці новорічної ялинки Роман Поціхович радить звертати увагу на штрихкод, який повинен бути на кожному дереві.

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