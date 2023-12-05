У кримському сафарі-парку "Тайган" ведмідь відкусив частину пальця відвідувачці

У сафарі-парку "Тайган" на березі Тайганського водосховища Білогірського району окупованого Криму ведмідь відкусив фалангу пальця жінці, яка намагалася нагодувати його соломкою.

Про це повідомив власник сафарі-парку Олег Зубков у коментарі пропагандистському інформагентству РІА "Новости Крым".

Відвідувачка спочатку годувала ведмедя соломкою через спеціальну трубу, але коли він простягнув лапу, то жінка вирішала дати соломинку з руки. Звір обхопив її руку та відкусив їй нігтьову фалангу середнього пальця.

"Так, справді. Жінка якась сунула ведмедю палець. Порушила заходи безпеки. Акт про порушення правил безпеки складено", — зазначив Зубков.

Постраждалій надали першу допомогу. Наразі вона лікується амбулаторно, зокрема п'є антибіотики та отримує ліки від сказу. Відвідувачка парку не буде висувати претензій до "Тайгану", тому що визнала, що сама порушила правила безпеки.

"Потрібно поважати встановлені правила — адже там дві огорожі, скрізь є попереджувальні таблички. І потрібно мати верх безбашенності, щоб ведмедю в клітку сунути палець і чогось іншого очікувати від дикого звіра. Потрібно ж мати хоч якийсь інстинкт самозбереження", — наголосив Зубков.

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