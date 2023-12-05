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Зґвалтував малолітню: на Житомирщині взяли під варту 30-річного чоловіка
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Зґвалтував малолітню: на Житомирщині взяли під варту 30-річного чоловіка

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Підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини 30-річного місцевого жителя однієї із громад Житомирського району взяли під варту без права внесення грошової застави.

Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, такий запобіжний захід з огляду на тяжкість скоєного злочину підозрюваному обрав суд за участі ювенального прокурора Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури.

Слідство встановило, що наругу над малолітньою дитиною 30-річний чоловік скоїв наприкінці листопада 2023 року.

"Того дня житель одного із сіл громади був у стані алкогольного сп’яніння. Він знав, що дівчинка не досягла 14-літнього віку та не усвідомлював вчинених стосовно неї протиправних дій. Однак, користуючись довірливими стосунками, вчинив стосовно потерпілої дії сексуального характеру", — розповіла представниця обласного прокуратури.

Запобіжний захід підозрюваному у зґвалтуванні малолітньої особи обрали за ч. 4 ст. 152 КК України.Стаття 152. Зґвалтування

Чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

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