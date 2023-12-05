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На Куп'янському напрямку гинуть росіяни, які у жовтні підписали контракти в тюрмах — речниця 14-ї ОМБр
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На Куп'янському напрямку гинуть росіяни, які у жовтні підписали контракти в тюрмах — речниця 14-ї ОМБр

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На Куп'янському напрямку гинуть росіяни, які у жовтні підписали контракти в тюрмах — речниця 14-ї ОМБр
Спалена російська техніка в Чугуївському районі Харківщини. 4 квітня 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

На Куп'янському напрямку в боях гинуть колишні в'язні з РФ, які у жовтні підписали контракти з російським Міноборони.

Про це в етері "Суспільне. Спротив" розказала речниця 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига.

За її словами, на Куп'янському напрямку її бригада 4 грудня знешкодила до двох десятків окупантів.

"Ворог втрачає дуже багато особового складу. РФ підтягує резерви людські. Про це свідчить те, що вже мобілізовані, які до 20 жовтня 2023 року були у місцях позбавлення волі, підписали контракт зі Збройними Силами РФ, і вже на початку листопада потрапляють на передову та гинуть тут", — сказала Замрига.

Всі свої сили вони кидають, щоб рухатися за Оскіл, у сторону Куп'янська.

За її словами, РФ продовжує штурми, шукає слабкі місця в обороні ЗСУ та намагається йти вперед.

"РФ використовує техніку, щоб підвезти особовий склад ближче, цю техніку бачать наші "очі", наводять артилерію, танки. Росіяни почали застосовувати танки останнім часом. Два місяці тому було дуже мало. БМП вони використовують для підвозу особового складу, а не як техніку, яка має гармати", — зазначила Надія Замрига.

Сказати, що вони посипають нас артилерію, як було три-чотири місяці тому, я б не сказала. Певно, можна казати про зниження щільності. Є артилерійські обстріли, авіаційні бомби застосовують.

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