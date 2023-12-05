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"Шахеди" на Львівщині. Як минула ніч у регіонах
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"Шахеди" на Львівщині. Як минула ніч у регіонах

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Обстріли у регіонах — зведення ОВА
"Шахеди". Фото: Суспільне

Вночі Росія атакувала Україну ракетами і "шахедами". Зокрема, військо РФ завдало удару БпЛА типу “шахед” по об‘єкту інфраструктури. Вночі ППО працювала й у інших областях.

Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 Суспільному повідомили за даними обласних державних адміністрацій.

Львівщина: зранку 5 грудня військо РФ завдало удару БпЛА типу “шахед” по об‘єкту інфраструктури. Була пожежа, яку оперативно ліквідували. Без постраждалих.

Чернігівщина: за добу зафіксовано 4 обстріли (45 вибухів). Військо РФ обстрілювало з мінометів та артилерії Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.

4 грудня протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

У Великописарівській громаді внаслідок одного з обстрілів поранень зазнала одна людина.

Запорізька область: росіяни минулої доби завдали 157 ударів по мирних громадах області; під вогнем опинився 21 населений пункт. 128 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Полтавки, Роботиного, Новоданилівки, Новоандріївки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Окупанти РФ здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Роботиного, Малої Токмачки й Степногірська, 21 БПЛА-атаку по Гуляйполю, Оріхову, Малинівці, Новопавлівці, Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці та П'ятихатках, а також 3 авіаційні удари по Новодарівці й Кам'янському.

Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вдень 4 грудня РФ ударила по Криворіжжю. Вибух там пролунав і ввечері. Наслідки ракетного удару уточнюються. Попередньо — без жертв та постраждалих.

Протягом дня військо РФ атакувало Нікопольщину: районний центр, Марганець та Червоногригорівську громаду. Обстріл був снарядами з важкої артилерії і дронами-камікадзе. Понівечена гімназія, 4 житлові будинки, 3 господарські споруди, лінії електропередач. Горіла покинута будівля. Вогонь рятувальники загасили.

Люди неушкоджені.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали понад 20 населених пунктів: Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка Чугуївського, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. Авіаудари військо РФ завдало по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному Куп’янського району.

4 грудня ввечері окупанти РФ завдали ударів безпілотниками “шахед” по смт Борова Ізюмського району. Горів будинок та господарча споруда. Пожежу ліквідовано. Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин. Постраждалих немає. У м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА на відкриту територію пошкоджені три будинки. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації.

Луганщина: 4 грудня за підтримки авіації військо РФ здійснило декілька штурмів на Білогорівку та Серебрянське лісництво. Намагалося витіснити українські підрозділи із займаних рубежів; всі ці спроби були відбиті. Також авіаційного удару зазнала Новоєгорівка. Окупанти РФ поцілили по населених пунктах з артилерії та мінометів, зокрема по Невському та Білогорівці.

За добу військо РФ здійснило 136 обстрілів (524 снаряди).

Донеччина: під вогнем росіян минулої доби опинилися 8 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, смт Очеретине, смт Північне, с.Новожеланне, с.Орлівка, с.Тоненьке, Селидове. Пошкоджено 16 житлових будинків (з них 12 — багатоквартирних), дитячий садок, 2 магазини, будівля навчального корпусу технікуму, будівля спортзалу, будівля гуртожитку, будівля “Укрпошти”, 2 адміністративні будівлі, 4 цивільних автомобіля, службовий автомобіль.

На Донеччині за добу: 2 поранених.

Миколаївщина: вночі сили протиповітряної оборони знищили два БпЛА “Shahed-131/136”. Вночі внаслідок російського обстрілу м. Очаків Очаківської громади пошкоджено приватний будинок. Попередньо — без постраждалих.

4 грудня артилерійські обстріли росіян фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Баштанському районі вдень 4 грудня зафіксували ракетний удар росіян по відкритій території Березнегуватської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області військо РФ здійснило 89 обстрілів (490 снарядів), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (22 снаряди). Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області; кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні; підприємство у Бериславському районі.

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок російських обстрілів Херсона. 3 грудня вдень під удар потрапила 39-річна херсонка, яка перебувала поблизу зупинки громадського транспорту, 4 грудня жінка звернулася до лікарні. У неї діагностували вибухову травму.

Також російська армія атакувала дитсадок у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок обстрілу будівлю пошкоджено. Через удар окупантів РФ постраждала працівниця освітнього закладу. У момент обстрілу вона наводила лад на території. 57-річна жінка зараз перебуває у медзакладі.

В Антонівці окупанти РФ обстріляли житлові будинки. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель 1959 року народження.

У селі Інженерне під обстріл потрапили чоловіки, які ремонтували дроти на вулиці. У двох потерпілих, 61 та 51 рік, діагностували вибухову травму та контузію. Їм надали медичну допомогу на місці. До лікарні з пораненням середнього ступеня тяжкості доставили 46-річного чоловіка.

Російський вогонь пошкодив щонайменше дванадцять житлових будинків у селі Новодмитрівка Білозерської громади. Обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів.

Близько 23:00 військо РФ завдало ракетного удару з С-300 по Шуменському мікрорайону Херсона, внаслідок якого сталася пожежа та пошкоджено 3 багатоповерхових будинки та кінотеатр, в якому розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Також пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

За добу по області: одна людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

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