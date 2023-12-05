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"Продавав" Starlink та зарядні станції для ЗСУ: вінничанин обдурив волонтера на майже 2 млн гривень
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"Продавав" Starlink та зарядні станції для ЗСУ: вінничанин обдурив волонтера на майже 2 млн гривень

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поліція
Правоохоронці спілкуються із чоловіком, який займався шахрайством. Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

До восьми років ув'язнення загрожує 35-річному вінничанину, який обдурив волонтера на майже два мільйони гривень. Він обіцяв продати йому супутникові системи та зарядні станції для ЗСУ.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, чоловік в Одесі познайомився 33-річним волонтером. Представився, як керівник громадської організації та приватний підприємець. Він переконав волонтера, що може продати йому 22 супутникові системи Starlink й 50 портативних зарядних електростанцій, які той хотів придбати і передати для потреб військових.

Волонтер перерахував псевдопродавцеві 1 800 000 гривень, але замовлений товар не отримав. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання вінничанина та вилучили банківські картки, мобільні телефони, документи та інші речові докази.

Нині досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження скерували до суду.

За ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

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