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У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро
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У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро

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У США померла молодша сестра Фіделя та Рауля Кастро
Хуаніта Кастро засуджує політику свого брата Фіделя Кастро під час 4-го Конгресу Всесвітньої антикомуністичної ліги, 1970 рік. Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone через Getty Images

У США на на 91-му році життя померла молодша сестра Фіделя і Рауля Кастро Хуаніта Кастро. Вона провела десятиліття у вигнанні в Сполучених Штатах та боролася за повалення влади своїх братів на Кубі.

Про це повідомляє Голос Америки.

Повідомляється, що Хуаніта Кастро померла від природних причин в одній із лікарень Маямі.

"Сьогодні померла Хуаніта Кастро, виняткова жінка та невтомний борець за справу Куби, яку вона так любила", – написала в Інстаграмі співавторка автобіографії Кастро Марія Антонієта Коллінз.

Хуаніта Кастро залишила Кубу у 1964 році через розбіжності зі своїми братами Фіделем та Раулем під час Кубинської революції 1959 року. У Маямі вона відкрила благодійну аптеку та пропрацювала в ній декілька десятиліть.

Молодша сестра регулярно критикувала братів Кастро. Вона також співпрацювала з ЦРУ під кодовим ім'ям "Донна", щоб повалити кубинський уряд.

Фідель Кастро помер у 2016 році в Гавані. Раулю Кастро зараз 92 роки, він залишив посаду голови Комуністичної партії Куби у 2021 році. Молодший брат Фіделя Кастро став на чолі Куби 2006 року (формально — 2008-го). Він обіймав вищу керівну посаду до 2018 року, після чого на посаді голови Державної ради його замінив Мігель Діас-Канель.

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