512 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ

Понад 1664 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 5 грудня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 512 дітей загинули та щонайменше 1152 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 497, Харківській — 304, Херсонській — 139, Київській — 129, Запорізькій — 100, Миколаївській — 97, Дніпропетровській — 97, Чернігівській — 72, Луганській — 67.
- 4 грудня під час проведення рятувальних робіт та розбирання завалів, зруйнованого, в результаті обстрілу 29 листопада житлового будинку в м. Новогродівка Донецької області, виявили тіло загиблої 8-річної дівчинки.