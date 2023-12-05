Російська армія обстрілювала три громади Сумської області

Вночі 5 грудня російська армія обстрілювала три громади Сумщини. Зафіксовано 10 вибухів.
Про це зазначили в обласній військовій адміністрації.
Які громади Сумщини були під обстрілами
- Краснопільська громада: армія РФ завдавала ударів з мінометів (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 3 вибухи з артилерії.
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Що відомо про обстріли Сумщини 4 грудня
- Протягом 4 грудня було 11 обстрілів області. Зафіксовано 57 вибухів. Внаслідок одного з них була поранена людина. Загалом обстрілів зазнали п'ять громад області, як зазначили в Сумській ОВА.
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