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Російська армія обстрілювала три громади Сумської області
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Російська армія обстрілювала три громади Сумської області

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Вночі 5 грудня російська армія обстрілювала три громади Сумщини. Зафіксовано 10 вибухів.

Про це зазначили в обласній військовій адміністрації.

Які громади Сумщини були під обстрілами

  • Краснопільська громада: армія РФ завдавала ударів з мінометів (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 3 вибухи з артилерії.

Що відомо про обстріли Сумщини 4 грудня

  • Протягом 4 грудня було 11 обстрілів області. Зафіксовано 57 вибухів. Внаслідок одного з них була поранена людина. Загалом обстрілів зазнали п'ять громад області, як зазначили в Сумській ОВА.

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