Авіація Сил оборони ударила по ЗРК росіян — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 грудня.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, завдали 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 7 —по артилерійських засобах російських окупантів.
З початком доби російські окупанти знову завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наслідки щодо атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак росіян, на Бахмутському — 11, на Авдіївському — 18. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснило 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.