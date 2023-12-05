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Авіація Сил оборони ударила по ЗРК росіян — Генштаб
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Авіація Сил оборони ударила по ЗРК росіян — Генштаб

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Авіація Сил оборони ударила по ЗРК росіян — Генштаб
Авіація ЗСУ. Фото: УНІАН

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 грудня.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, завдали 2 удари по  зенітно-ракетних комплексах та 7 —по артилерійських засобах російських окупантів.

З початком доби російські окупанти знову завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу “Shahed-136/131”. Наслідки щодо атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак росіян, на Бахмутському — 11, на Авдіївському — 18. Загалом військо РФ завдало 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснило 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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