Дев'ятирічна Марія Власенко із міста Бар більше ніж за рік зібрала на потреби захисників понад 100 тисяч гривень. Посеред міста дівчинка влаштовує концерти фортепіанної музики, а люди — донатять.

Як розповіла Суспільному мама юної волонтерки Ольга Власенко, перший такий концерт Марія дала 10 серпня 2022. Тоді гроші збирала для тата і батальйону 93 бригади, де він служив.

Батько дівчинки — Юрій Власенко — став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Аби підтримати його та наблизити перемогу, минулого року Марія перерахувала на батькову картку дві тисячі гривень. Гроші отримала в дарунок від друзів і рідних на свій день народження — 8 серпня. Це був перший її донат. Тоді мама Ольга запропонувала доньці збирати гроші на армію: організувати привселюдні виступи на ринку. Марія погодилася.

Навесні 2023 Юрій Власенко загинув на війні. Це втрата, від якої важко відійти, розповіла Ольга.

"Марія захотіла продовжувати грати, виходити в люди. Вона сказала: "Мого тата немає, то я гратиму для чужих. Я хочу допомагати захисникам. Мені це подобається", — сказала Ольга Власенко.

На ринку дівчинка грає щовихідних. Із настанням холодів, вуличні концерти інколи пропускає. Наразі, каже Ольга, чекають сприятливої погоди. Гроші ж, які збирає музикою, передають місцевим волонтерам: вони спілкуються з військовими і знають їхні потреби.

Марія з мамою, сестричкою та Володимиром Саволюком. Фото: Барська міська рада, Facebook

До Міжнародного дня волонтера, який відзначають 5 грудня, міський голова міста Бар Володимир Саволюк вручив Марії нагороду: нагрудний знак "Волонтер України".

Музикою дівчинка займається чотири роки. Навчається у Барському ліцеї №2, паралельно — у дитячій музичній школі. Має молодшу сестричку Аню.

Марія брала участь у багатьох міжнародних піаністичних конкурсах та ставала переможницею. Зокрема, на 4 Міжнародному фестивалі-конкурсі "Самоцвіти", що проходив у польському Перемишлі, вона посіла перше місце. Диплом лауреата другого ступеня отримала на Всеукраїнському конкурсі молодих піаністів "Нейгаузівські музичні зустрічі", який проходив у Кропивницькому. Першу нагороду здобула Марія також у міжнародному конкурсі піаністів у Вашингтоні (США).