НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році
ПереселенціСОЦЗАХИСТДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році

Інфографіка
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ВПО, переселенці, харківщина, харків
Переселенці з Харкова приїхали в Синагогу Дніпра, 6 березня 2022 року. Фото: Getty Images

З 1 лютого 2024 року частина українців у статусі внутрішньо переміщених осіб перестане отримувати щомісячні виплати. З чим це пов'язано та на яку ще допомогу можуть розраховувати переселенці, розповіла начальниця управління соціальних гарантій облдепартаменту соцзахисту Інна Тертишна в етері Українського Радіо Харкова. Далі — пряма мова.

"Ресурс, щоб, як зараз, виплачувати всім допомогу на проживання — обмежений"

Усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати до 1 лютого 2024 року. Ресурс, щоб, як зараз, виплачувати всім допомогу на проживання — обмежений.

Українцям, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня — отримуватимуть допомогу ще пів року. Далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін.

Близько 318 тисяч сімей Харківської області щомісяця отримують виплати для дорослих у розмірі 2 тисячі грн, для дитини або людини з інвалідністю — 3 тисячі грн. Всього з початку 2023 року виплатили 9,7 млрд грн
Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році
Переселенка з Куп'янського району Поліна Шликова. Харків, грудень 2022 рік. Фото: Суспільне Харків

З обласного бюджету виділяються кошти, зокрема і на підтримку ВПО. Орієнтовний обсяг на виконання завдань програми на 2023-2027 роки складає 380 млн грн. Кошти обласного бюджету — 215,1 млн грн, інші джерела, не заборонені законодавством, — 165 млн грн.

В межах комплексної програми соцзахисту населення на 2021-2025 роки з обласного бюджету призначено одноразову адресну грошову допомогу 228 ВПО на суму 3,9 млн грн. Переважно це ті, хто потребує допомоги на лікування
Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році
Евакуйована Ніна Шип поселилася в харківському шелтері. Липень 2023 року. Фото: Ірина Гнатюк/Суспільне Харків

Яку ще допомогу можуть отримувати люди в статусі ВПО

Виплата і статус ВПО мають різні аспекти: людина може залишатися в цьому статусі, якщо вона не повернулася до свого місця проживання. Підстав скасовувати довідку немає, їй тільки припиниться виплати.

Статус ВПО може передбачати й іншу підтримку. Зокрема, допомога в працевлаштуванні: в Центрі зайнятості працюють з внутрішньо переміщеними людьми, там є свої програми спрямовані на підтримку. Можливо, місцева влада передбачає місцеві програми підтримки: можуть бути й виплати якоїсь матеріальної допомоги, надання гуманітарної допомоги тощо.

"Кожного тижня кількість внутрішньо переміщених осіб зростає приблизно на 2 тисячі"

Збільшення відбувається, зокрема, внаслідок евакуації, що продовжується: люди щодня приїжджають, ми їх розміщуємо в гуртожитки закладів освіти, які внесені в нас до переліку тимчасових місць проживання. Це 54 об'єкти.

Більшість гуртожитків комфортні для проживання, але потребують додаткових фінансових ресурсів. Потреби щодня зростають, ці потреби оновлюються. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями намагаємося максимально закрити їх, але люди постійно приїжджають і потреби ростуть.

Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році
Волонтерський хаб у Харкові, в якому переселенці можуть отримати речі. Лютий 2023 рік. Фото: Суспільне Харків

"На Харківщині припинили надання матеріальної допомоги 2672 переміщеним особам"

Коли людина повертається до свого місця проживання, то повинна проінформувати органи соціального захисту населення про це, щоб скасувати довідку та припинити виплати.

Якщо в нас є такі звернення, що людина не проживає за відповідною адресою, ця інформація передається до Національної соціальної сервісної служби та їхнього регіонального відділення в Харківської області, які здійснюють перевірку проживання і потім уже приймаються рішення щодо скасування довідки та припинення виплат.

Скільки ВПО проживали в Харківській області до та після повномасштабного вторгнення РФ

В Харківській області на обліку майже 529 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році
Інфографіка: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків

З них:

  • 317 — багатодітні сім'ї;
  • 132 тисяч — пенсіонери;
  • 98 тисяч — неповнолітні;
  • 25 тисяч — люди з інвалідністю.

Тут враховано кількість внутрішньо переміщених осіб, які у нас обліковувались до повномасштабного вторгнення. Їх до 24 лютого 2022 року було близько 138 тисяч.

Найбільша кількість ВПО зареєстрована в Харківському та Богодухівському районах: Валківська громада, Пісочинська, Зміївська і місто Харків. В обласному центрі — близько 194 тисяч.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Містечка Хансена
"Містечко Хансена": майже 150 родин переселенців отримали житло на Київщині
На Львівщині військові привітали дітей-переселенців із Днем святого Миколая
На Львівщині військові привітали дітей-переселенців із Днем святого Миколая
Жителі модульних містечок у Бучі отримали гуманітарну допомогу
Родини переселенців у модульних містечках Бучі отримали гуманітарну допомогу
Луцька картонно-паперова фабрика
Понад півтори тисячі працевлаштованих: де знайшли роботу переселенці на Волині
На початок