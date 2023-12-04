Зміни у виплатах ВПО: кому перестануть приходити гроші у 2024 році

З 1 лютого 2024 року частина українців у статусі внутрішньо переміщених осіб перестане отримувати щомісячні виплати. З чим це пов'язано та на яку ще допомогу можуть розраховувати переселенці, розповіла начальниця управління соціальних гарантій облдепартаменту соцзахисту Інна Тертишна в етері Українського Радіо Харкова. Далі — пряма мова.

"Ресурс, щоб, як зараз, виплачувати всім допомогу на проживання — обмежений"

Усі, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня, отримуватимуть виплати до 1 лютого 2024 року. Ресурс, щоб, як зараз, виплачувати всім допомогу на проживання — обмежений.

Українцям, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня — отримуватимуть допомогу ще пів року. Далі, в залежності від майнового стану, буде вирішено щодо перепризначення ще на піврічний термін.

Близько 318 тисяч сімей Харківської області щомісяця отримують виплати для дорослих у розмірі 2 тисячі грн, для дитини або людини з інвалідністю — 3 тисячі грн. Всього з початку 2023 року виплатили 9,7 млрд грн

Переселенка з Куп'янського району Поліна Шликова. Харків, грудень 2022 рік. Фото: Суспільне Харків

З обласного бюджету виділяються кошти, зокрема і на підтримку ВПО. Орієнтовний обсяг на виконання завдань програми на 2023-2027 роки складає 380 млн грн. Кошти обласного бюджету — 215,1 млн грн, інші джерела, не заборонені законодавством, — 165 млн грн.

В межах комплексної програми соцзахисту населення на 2021-2025 роки з обласного бюджету призначено одноразову адресну грошову допомогу 228 ВПО на суму 3,9 млн грн. Переважно це ті, хто потребує допомоги на лікування

Евакуйована Ніна Шип поселилася в харківському шелтері. Липень 2023 року. Фото: Ірина Гнатюк/Суспільне Харків

Яку ще допомогу можуть отримувати люди в статусі ВПО

Виплата і статус ВПО мають різні аспекти: людина може залишатися в цьому статусі, якщо вона не повернулася до свого місця проживання. Підстав скасовувати довідку немає, їй тільки припиниться виплати.

Статус ВПО може передбачати й іншу підтримку. Зокрема, допомога в працевлаштуванні: в Центрі зайнятості працюють з внутрішньо переміщеними людьми, там є свої програми спрямовані на підтримку. Можливо, місцева влада передбачає місцеві програми підтримки: можуть бути й виплати якоїсь матеріальної допомоги, надання гуманітарної допомоги тощо.

"Кожного тижня кількість внутрішньо переміщених осіб зростає приблизно на 2 тисячі"

Збільшення відбувається, зокрема, внаслідок евакуації, що продовжується: люди щодня приїжджають, ми їх розміщуємо в гуртожитки закладів освіти, які внесені в нас до переліку тимчасових місць проживання. Це 54 об'єкти.

Більшість гуртожитків комфортні для проживання, але потребують додаткових фінансових ресурсів. Потреби щодня зростають, ці потреби оновлюються. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями намагаємося максимально закрити їх, але люди постійно приїжджають і потреби ростуть.

Волонтерський хаб у Харкові, в якому переселенці можуть отримати речі. Лютий 2023 рік. Фото: Суспільне Харків

"На Харківщині припинили надання матеріальної допомоги 2672 переміщеним особам"

Коли людина повертається до свого місця проживання, то повинна проінформувати органи соціального захисту населення про це, щоб скасувати довідку та припинити виплати.

Якщо в нас є такі звернення, що людина не проживає за відповідною адресою, ця інформація передається до Національної соціальної сервісної служби та їхнього регіонального відділення в Харківської області, які здійснюють перевірку проживання і потім уже приймаються рішення щодо скасування довідки та припинення виплат.

Скільки ВПО проживали в Харківській області до та після повномасштабного вторгнення РФ

В Харківській області на обліку майже 529 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Інфографіка: Єлизавета Меньшикова/Суспільне Харків

З них:

317 — багатодітні сім'ї;

— багатодітні сім'ї; 132 тисяч — пенсіонери;

— пенсіонери; 98 тисяч — неповнолітні;

— неповнолітні; 25 тисяч — люди з інвалідністю.

Тут враховано кількість внутрішньо переміщених осіб, які у нас обліковувались до повномасштабного вторгнення. Їх до 24 лютого 2022 року було близько 138 тисяч.

Найбільша кількість ВПО зареєстрована в Харківському та Богодухівському районах: Валківська громада, Пісочинська, Зміївська і місто Харків. В обласному центрі — близько 194 тисяч.

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