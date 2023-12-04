Як і де на Волині вирощують новорічні дерева

На Волині розпочали продаж новорічних дерев, які вирощують на спеціальних плантаціях. Їх площа — майже 25 гектарів.

Як розповів Суспільному провідний інженер лісового господарства Поліського лісового офісу Іван Свиридюк, торік на Волині продали більше 47 тисяч дерев.

Весною лісівники засадили понад 19 тисяч гектарів плантації, де тепер зростають орієнтовно 150 тисяч новорічних дерев.

Нові ялинкові насадження. Фото: Суспільне Луцьк

На плантаціях нині вирощують майже 150 видів різних хвойних рослин. Цього року ціни на дерева зросли орієнтовно на 10-15 %.

"Ціни залежить від висоти дерева: зі зруба ціни на ялину звичайну від 132 гривень, у контейнері ялина голуба – 900 грн", — говорить начальниця лісорозсадника філії Ківерцівського лісогосподарства Ольга Доля.

Кожне зрубане новорічне дерево має ідентифікаційну стрічку.

Ідентифікаційні стрічки, які чіпляють на ялинки. Фото: Суспільне Луцьк

До розсадника у Гаражджі, де можна придбати ялинку, приїхала волинянка Наталія Михайлова. Суспільному жінка розповіла, що хоче купити дерево в контейнері, щоб весною висадити його у дворі.

Волинянка Наталія Михайлова. Фото: Суспільне Луцьк

"Я цього року почала святкувати Миколая 6 грудня, Різдво 25-го. Минулого ще по-старому. Тому, раніше починаються свята і прийшла за ялинкою, щоб на Миколая була гарна, наряджена", — каже покупчиня.

Як розповів провідний інженер Іван Свиридюк, за незаконно зрубане дерево правопорушникам загрожує штраф від тисячі гривень. Зараз у лісах Волині відбуваються спільні патрулювання з працівниками.

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