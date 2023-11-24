Черкаські енергетики склали та затвердили графіки відключень світла. Проте їх застосовуватимуть лише за необхідності – у разі дефіциту енергоресурсу або у разі аварій.

Про це Суспільному розповів директор відокремленого структурного підрозділу "Черкаські енергетичні мережі" Юрій Батурін.

За словами Юрія Батуріна, під час складання графіків намагалися врахувати всі можливі сценарії. Тому у надзвичайних випадках застосовуватимуть кілька графіків відключень світла:

"Це графіки погодинного відключення (ті, до яких ми звикли минулого року); розроблені і узгоджені графіки обмеження по потужності, а також графіки аварійних відключень, які будуть залежати від поточної ситуації в енергосистемі України".

Застосовувати графіки, додав Юрій Батурін, будуть у випадку дефіциту енергоресурсу або у разі аварій. Допоки їх навіть не публікують, бо достеменно не знають, якими будуть обсяги дефіциту потужностей:

"Коли була розбудова енергетичних мереж, ніхто не розраховував, що може бути таке лихо в нашій державі. Тому графіки враховують на даний час все. Обладнання, яке розраховане на певний цикл певного періоду часу, торік значно "підсіло". Ті відключення, які були, сильно вплинули на якісь обладнання. Бо відключень було не три-чотири, а за тиждень по п'ять-шість".

Суспільне Черкаси

Під час підготовки врахували і досвід попереднього осінньо-зимового періоду, зазначив директор Черкаської міської філії обленерго Вадим Трохимець.

"Відсотково провели обслуговування трансформаторних підстанцій і розподільчих пристроїв. На 95 відсотків провели комплексно-технічне обслуговування повітряних ліній. При цьому додатково розчистили близько 95 кілометрів повітряних ліній. Якщо не буде зовнішніх впливів, пов'язаних із російською агресією, то ми готові на сто відсотків із найменшими аварійними відключеннями пройти цей період", — розповів він.

Суспільне Черкаси

Юрій Батурін зазначив: якщо кожен не поставиться до цього з розумінням, відключення можуть бути через те, що не витримуватиме обладнання.

Станом на ранок 28 грудня після масованого російського обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

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