Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія".

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Працюватиме все просто. Необхідно, щоб в обох батьків була "Дія". Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку. Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", — пояснив Федоров.

Міністр зазначив, що послуга буде повністю безоплатною. Водночас, підкреслив посадовець, "класичний" спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.