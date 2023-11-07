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Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії" — Федоров
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Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії" — Федоров

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Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у &quot;Дії&quot; — Федоров
Ілюстартивне фото: "Дія"

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у застосунку "Дія".

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Працюватиме все просто. Необхідно, щоб в обох батьків була "Дія". Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку. Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн", — пояснив Федоров.

Міністр зазначив, що послуга буде повністю безоплатною. Водночас, підкреслив посадовець, "класичний" спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.

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