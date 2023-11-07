В Сумах 7 листопада попрощались з воїном Романом Ломакіним, що повернувся з російсько-української війни на щиті. З захисником прощалися у храмі Святого апостола Андрія Первозванного.

В храмі опівдні відбулося відспівування загиблого. Побратими Романа розповіли: чоловік став на захист України у 2014 році. Коли Росія почала повномасштабний наступ, знову пішов на фронт добровольцем.

"Він у нас був птурщик, по всіх Сумах шукали птурщика, ледве знайшли. Добрий хлопець був, безстрашний, ну а зараз вже будемо прощатись. В перші дні війни всі добровольцями пішли, за ідею", – розповів побратим Романа Ломакіна Вадим.

Прощання з військовим Романом Ломакіним. Фото: Суспільне Суми

"Він колишній атовець, йому це було боляче, потім він став до лав ЗСУ. Тоді в нас ЗС не було в Сумах, ми пам'ятаємо, в період окупації. Це була тероборона. Яким запам'ятався? Рішучим, мабуть. Люди, які пішли в перші дні самі, без військкомату, за покликанням, я думаю. Рішучі волелюбні люди, як ми всі", – розповів військовий побратим загиблого Олег.

Прощання з військовим Романом Ломакіним. Фото: Суспільне Суми

За інформацією сумського центру комплектування, військовослужбовець загинув 18 жовтня в Луганській області під час російського мінометного обстрілу. Роману Ломакіну назавжди залишилося 46 років.

Прощання з військовим Романом Ломакіним. Фото: Суспільне Суми

"Він був дуже гарною людиною, він дуже добрий був, завжди на допомогу приходив. Я пам'ятаю, у нас пожежа була, він бігом прибіг. Чуйний, допомагати старався всім кому міг. Дуже жалко, дуже велика втрата для нас", – розповіла родичка Романа Ломакіна Наталія Кішикова.

Поховали захисника України Романа Ломакіна на Алеї Слави Баранівського кладовища.

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