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Поїв домашніх закруток: на Житомирщині зафіксували восьмий за рік випадок ботулізму
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Поїв домашніх закруток: на Житомирщині зафіксували восьмий за рік випадок ботулізму

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У Житомирській області чоловік захворів на ботулізм, і це восьмий від початку 2023 року випадок такого захворювання у регіоні.

Про це Суспільному розповіла фахівчиня з інтерв’ювання Головного управління Держпродспоживслужби в області Галина Заріцька.

За її словами, діагноз ботулізм підтвердили жителю Словечанської громади Коростенського району у лікарні.

"Захворів 76-річний житель села Сорокопень. Його ушпиталили до Овруцької міської лікарні. Ймовірно, причиною токсикоінфекції чоловіка є вживання овочевих закруток домашнього виготовлення. Чоловік у важкому стані і перебуває у реанімаційному відділенні", — сказала фахівчиня.

Із початку року спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в області долучалися до епідрозлідування восьми випадків захворювання на ботулізм. Загалом за цей період на ботулізм захворіли десять людей. Усі випадки зафіксовані у побуті та пов’язані з уживанням м'ясних, рибних та овочевих консервів домашнього приготування, — розповіла Галина Заріцька.

На сайті Держпродспоживслужби в області йдеться, що захворювання на ботулізм — небезпечне і, буває, навіть смертельне, якщо вчасно не почати лікування. Найчастіше це захворювання виникає після вживання домашніх харчів, які готувалися із порушенням правил. Особливо це стосується готування та зберігання копчених, в’ялених, м’ясних та рибних виробів, а також консервації (м’яса, риби, овочів та грибів).

"Для того, щоб не захворіти на ботулізм, варто остерігатися купувати на стихійних ринках та споживати консерви, гриби, солену, копчену і в'ялену рибу, виготовлені в неперевірених умовах. Не потрібно купувати в магазинах консервовані продукти із роздутою кришкою. При консервуванні м’ясних та рибних продуктів у домашніх умовах стерилізувати закрутки при температурі 115-120°С, не менше 40-60 хвилин із подальшим герметичним пакуванням", — сказано у повідомленні.

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