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На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу
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На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу

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На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу
На фото горіх пекан, який вирощує фермер Іван Юкал. Фото: Суспільне Вінниця

У селі Лісове Жмеринського району Іван Юкал вирощує один із найдорожчих горіхів світу — пекан. Цьогоріч фермер закладає сад цієї нішевої культури. Понад 2 тисячі дерев висадять на площі 7 га.

Чоловік кілька років збирав та селекціонував сорти, які пристосовані до наших кліматичних умов.

"Зібрали досить достойну селекцію з різних штатів. Підбирали з тих штатів, де є холодні умови, щоб було схоже до наших кліматичних умов. На сьогодні вже заклали 6 га і через місяць, півтора ще 1.5 га. Вже було по -4 градуси, то листя на грецькому вже опало в основному, а на моїх тільки пожовтіли. Набагато витриваліші по морозостійкості", — розповів фермер.

На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу
Фото: Суспільне Вінниця

Суспільному розповів, вирощувати горіх пекан вирішив, бо у ньому зібрано великий вміст жирів, які розчиняють холестерин в крові. За його словами, споживання пеканових горіхів дозволяє не хворіти людям на інфаркт й інсульт.

На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу
Фото: Суспільне Вінниця

Крім того, промислове вирощування пекана, вигідне. Як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках, адже є попит на цю продукцію, зазначив фермер.

"Сьогодні, не битий коштує приблизно 350-450 грн, а битий від 900 до 1200 за кг. Тобто ціна в 10 разів більша за грецький. Дуже приваблива культура, на яку варто звернути серйозну увагу", — розповів фермер.

Окрім пекана, 17 га в Івана Юкала засаджено під грецьким горіхом. Його, каже, має понад 60 підвидів.

На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу
Фото: Суспільне Вінниця

Горіховою справою Іван Юкал займається майже 20 років. Фермер розробив власну технологію вирощування, викопки, підготовки саджанців до продажу та висадки. У планах створити модель горіхового саду під ключ.

"Показати процес: від висадки до готової продукції. Показати, що це реально, що це не міф, це не фантастика, показати бізнес-модель під ключ. Це буде спонукати людей до перспективи його розвитку. Щоб жити в Україні, розвивати свою справу там, де ти живеш", — зазначив Іван Юкал.

На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу
Фото: Суспільне Вінниця

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