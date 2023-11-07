На Вінниччині фермер вирощує один із найдорожчих горіхів світу

У селі Лісове Жмеринського району Іван Юкал вирощує один із найдорожчих горіхів світу — пекан. Цьогоріч фермер закладає сад цієї нішевої культури. Понад 2 тисячі дерев висадять на площі 7 га.
Чоловік кілька років збирав та селекціонував сорти, які пристосовані до наших кліматичних умов.
"Зібрали досить достойну селекцію з різних штатів. Підбирали з тих штатів, де є холодні умови, щоб було схоже до наших кліматичних умов. На сьогодні вже заклали 6 га і через місяць, півтора ще 1.5 га. Вже було по -4 градуси, то листя на грецькому вже опало в основному, а на моїх тільки пожовтіли. Набагато витриваліші по морозостійкості", — розповів фермер.
Суспільному розповів, вирощувати горіх пекан вирішив, бо у ньому зібрано великий вміст жирів, які розчиняють холестерин в крові. За його словами, споживання пеканових горіхів дозволяє не хворіти людям на інфаркт й інсульт.
Крім того, промислове вирощування пекана, вигідне. Як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках, адже є попит на цю продукцію, зазначив фермер.
"Сьогодні, не битий коштує приблизно 350-450 грн, а битий від 900 до 1200 за кг. Тобто ціна в 10 разів більша за грецький. Дуже приваблива культура, на яку варто звернути серйозну увагу", — розповів фермер.
Окрім пекана, 17 га в Івана Юкала засаджено під грецьким горіхом. Його, каже, має понад 60 підвидів.
Горіховою справою Іван Юкал займається майже 20 років. Фермер розробив власну технологію вирощування, викопки, підготовки саджанців до продажу та висадки. У планах створити модель горіхового саду під ключ.
"Показати процес: від висадки до готової продукції. Показати, що це реально, що це не міф, це не фантастика, показати бізнес-модель під ключ. Це буде спонукати людей до перспективи його розвитку. Щоб жити в Україні, розвивати свою справу там, де ти живеш", — зазначив Іван Юкал.