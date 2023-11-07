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ЗМІ: Зеленський переніс візит до Ізраїлю через витік інформації
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ЗМІ: Зеленський переніс візит до Ізраїлю через витік інформації

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ЗМІ: Зеленський переніс візит до Ізраїлю через витік інформації
Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 31 жовтня, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю, який мав відбутися 7 листопада, через витік інформації щодо підготовки поїздки.

Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на ізраїльські дипломатичні джерела.

Як зазначили співрозмовники видання, очікується, що візит Зеленського все ж таки відбудеться, але дата поки що невідома.

"Якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з розпростертими обіймами", — розповіло одне із дипломатичних джерел 5 листопада.

Що відомо про візит Зеленського до Ізраїлю

16 жовтня видання Ynet писало, що президент України планував візит до Ізраїлю на знак солідарності, але йому нібито відмовили.

Посол України Євген Корнійчук 18 жовтня вказав, що інформація про відмову Ізраїлю щодо візиту Володимира Зеленського є спекуляцією.

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