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В Україні запускають ще один табір для військовополонених із Росії
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В Україні запускають ще один табір для військовополонених із Росії

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В Україні запускають ще один табір для військовополонених із Росії
Фото: Telegram/Омбудсман України

Державний проєкт "Хочу жити" через велику кількість полонених росіян відкриє додатковий табір, а також готується запустити ще один.

Про це пише пресслужба проєкту.

Держава наголошує, що утримування військовополонених у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. Наприклад, одна з умов — проживання полонених у глибокому тилу. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм.

Збільшення кількості військовополонених РФ проєкт "Хочу жити" пояснює ситуацією на лінії фронту та погіршенням мотивації у росіян, а також тим, що Росія блокує обміни полоненими.

У новому таборі російських військових буде доступна медична допомога, триразове харчування, зв'язок із рідними, а також постійний доступ до Міжнародного комітету Червоного хреста.

Обміни полоненими зараз відбуваються повільніше, ніж минулого року. 6 липня Україна повернула з російського полону 45 людей. Серед них були захисники донецького, запорізького, харківського та херсонського напрямку, а також двоє цивільних.

8 липня вдалося повернути командирів захисту Маріуполя. Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повернулися із Туреччини, де перебували після російського полону.

7 серпня Україна повернула з російського полону 22 українських воїнів, серед яких були поранені. Це був 48-й обмін. Після того обмінів поки не відбувалося.

10 жовтня омбудсман Дмитро Лубінець писав, що Україна повернула 2 598 військовослужбовців та цивільних громадян.

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