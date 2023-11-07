У Луцьку мешканці вулиці Тесленка в районі Яровиці скаржаться на сім'ю пенсіонерів Гладченків, які захарастили свою територію побутовим сміттям і вирощують там кіз.
Як розповіла Суспільному лучанка Софія Лех, її подвір'я межує із господарством Миколи та Надії Гладченків.
Причина конфлікту й позиції сусідів
Тварини постійно гуляють на даху будинку, зазначила Софія Лех, а звідти голодні об'їдають листки дерев і зістрибують до сусідів, зокрема і до неї.
"Виходжу вдень, собака розходиться: шум, крик, виходжу – кози тут стоять. Кози з рогами, вибачте, я на сьомому місяці вагітності. Чотири часа ночі, комендантська година, кози б'ються до мене об стінку з вулиці. Як спати — невідомо. Хата низенька, вікна можна легко побити, якщо скакати", — каже жінка.
Зі слів Софії Лех, якби не сморід від сусідського сміття і не кози, які ходять і скачуть. де заманеться, то ніяк питань у мешканців вулиці до пенсіонерів не виникало б.
З іншої сторони вулиці Яровиці — обійстя лучанина Олексія Назарова. Нещодавно кози Гладченків знищили його черешню.
"Сморід йде через той забор. Може там вже по коліна того лайна. Недавно спригнули – знищили мені черешню. Два роки. Вже діти починали їсти. Поламали повністю черешню, сливку, абрикосу", — зазначив чоловік.
Лучанка Марія, яка мешкає поруч, розповіла: поруч із сусідськими козами страшно ходити із коляскою й маленькою дитиною.
"Запахи оті всі. Діти ходять. Ідемо, а вони, бачите, ходять по криші. Враження таке, що вони можуть пригнути і на голову. Таке було, я от з коляскою…в нас ще маленьке є. Ходимо з коляскою тут", — говорить жінка.
Ще одна скарга від сусідів — на сміття, яке розлітається вулицею, і в якому бігають щурі.
"Там де кози, там і щурі, бо вони відчувають молоко. Постійно тут ввечері лазять. Зранку вийти, видно відбитки лап. Вивезти дитину, поки тепло у візочку, щоб вона поспала – страшно", — каже лучанка Софія Лех.
Поштарка Олена, яка носить пенсію власнику кіз Миколі Гладченку, розповіла: до його будинку 13 років неможливо зайти через захаращеність сміттям.
"Я йому весь час отут на коліні, надворі видаю пенсію", — каже жінка.
Що кажуть господарі захаращеного господарства й кіз
Власнику кіз Миколі Гладченку — 86 років. З його слів, мешкає в будинку понад 60 років і раніше кіз мав ціле стадо, а зараз залишилося чотири. Каже: з дружиною вже не мають здоров'я їх випасати.
"Баба Надя – інвалід, ногу зламала. Желєзо вставили не може ходити. Тільки доїть і все. Вивожу на двір, щоб подоїла... Та хлів завалився там.. — Чого так сміття у вас багато? — Це ж я для стройки: хочу достроїти, вже 20 років достраюю. А кози не дають", — говорить пенсіонер.
До власників кіз мешканці вкотре викликали інспекторів муніципальної варти. Бабуся Надя каже: кози доглянуті, дають прекрасне молоко, але тварин скоро позбудуться.
"Поріжемо, держати не будемо. Ви бачите, що ми будуємося, то воно все потрібне для будівництва. Чоловік знайде і каже: "Воно мені пригодиться". Вон нікому не мішає, ви самі бачите, що воно за забором. Вони в мене доглянуті, вона молоко прекрасне дає. Я лікуюся навіть тим молоком", — сказала лучанка.
За неналежне утримання свійських тварин і захаращення своєї території і території загального користування на Гладченків склали адмінпротокол, розповіла Суспільному начальниця відділу департаменту муніципальної варти Оксана Матрунчик.
Зі слів Оксани Матрунчик, чоловіка притягають до адміністративної відповідальності не вперше. Штраф за порушення становить від 340 до 1 60 гривень. Сам лучанин додав, що штрафи регулярно сплачує.
Натомість сусіди, котрі мешкають вулиці Тесленка поруч із пенсіонером, зазначають: це не вирішує проблеми занедбаних тварин та території.
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