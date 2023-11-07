У Луцьку мешканці вулиці Тесленка в районі Яровиці скаржаться на сім'ю пенсіонерів Гладченків, які захарастили свою територію побутовим сміттям і вирощують там кіз.

Як розповіла Суспільному лучанка Софія Лех, її подвір'я межує із господарством Миколи та Надії Гладченків.

Причина конфлікту й позиції сусідів

Тварини постійно гуляють на даху будинку, зазначила Софія Лех, а звідти голодні об'їдають листки дерев і зістрибують до сусідів, зокрема і до неї.

Кози Гладченків. Фото: Суспільне Луцьк

"Виходжу вдень, собака розходиться: шум, крик, виходжу – кози тут стоять. Кози з рогами, вибачте, я на сьомому місяці вагітності. Чотири часа ночі, комендантська година, кози б'ються до мене об стінку з вулиці. Як спати — невідомо. Хата низенька, вікна можна легко побити, якщо скакати", — каже жінка.

Софія Лех. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Софії Лех, якби не сморід від сусідського сміття і не кози, які ходять і скачуть. де заманеться, то ніяк питань у мешканців вулиці до пенсіонерів не виникало б.

Сусідське захаращене подвір'я. Фото Софії Лех

З іншої сторони вулиці Яровиці — обійстя лучанина Олексія Назарова. Нещодавно кози Гладченків знищили його черешню.

"Сморід йде через той забор. Може там вже по коліна того лайна. Недавно спригнули – знищили мені черешню. Два роки. Вже діти починали їсти. Поламали повністю черешню, сливку, абрикосу", — зазначив чоловік.

Лучанин Олексій Назаров. Фото: Суспільне Луцьк

Лучанка Марія, яка мешкає поруч, розповіла: поруч із сусідськими козами страшно ходити із коляскою й маленькою дитиною.

"Запахи оті всі. Діти ходять. Ідемо, а вони, бачите, ходять по криші. Враження таке, що вони можуть пригнути і на голову. Таке було, я от з коляскою…в нас ще маленьке є. Ходимо з коляскою тут", — говорить жінка.

Лучанка Марія. Фото: Суспільне Луцьк

Ще одна скарга від сусідів — на сміття, яке розлітається вулицею, і в якому бігають щурі.

"Там де кози, там і щурі, бо вони відчувають молоко. Постійно тут ввечері лазять. Зранку вийти, видно відбитки лап. Вивезти дитину, поки тепло у візочку, щоб вона поспала – страшно", — каже лучанка Софія Лех.

Фото Софії Лех

Поштарка Олена, яка носить пенсію власнику кіз Миколі Гладченку, розповіла: до його будинку 13 років неможливо зайти через захаращеність сміттям.

"Я йому весь час отут на коліні, надворі видаю пенсію", — каже жінка.

Поштарка Олена. Фото: Суспільне Луцьк

Що кажуть господарі захаращеного господарства й кіз

Власнику кіз Миколі Гладченку — 86 років. З його слів, мешкає в будинку понад 60 років і раніше кіз мав ціле стадо, а зараз залишилося чотири. Каже: з дружиною вже не мають здоров'я їх випасати.

"Баба Надя – інвалід, ногу зламала. Желєзо вставили не може ходити. Тільки доїть і все. Вивожу на двір, щоб подоїла... Та хлів завалився там.. — Чого так сміття у вас багато? — Це ж я для стройки: хочу достроїти, вже 20 років достраюю. А кози не дають", — говорить пенсіонер.

Надія й Микола Гладченки. Фото: Суспільне Луцьк

До власників кіз мешканці вкотре викликали інспекторів муніципальної варти. Бабуся Надя каже: кози доглянуті, дають прекрасне молоко, але тварин скоро позбудуться.

Коза Гладченків. Фото: Суспільне Луцьк

"Поріжемо, держати не будемо. Ви бачите, що ми будуємося, то воно все потрібне для будівництва. Чоловік знайде і каже: "Воно мені пригодиться". Вон нікому не мішає, ви самі бачите, що воно за забором. Вони в мене доглянуті, вона молоко прекрасне дає. Я лікуюся навіть тим молоком", — сказала лучанка.

Надія Гладченко. Фото: Суспільне Луцьк

За неналежне утримання свійських тварин і захаращення своєї території і території загального користування на Гладченків склали адмінпротокол, розповіла Суспільному начальниця відділу департаменту муніципальної варти Оксана Матрунчик.

На Миколу Гладченка склали адмінпротокол. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Оксани Матрунчик, чоловіка притягають до адміністративної відповідальності не вперше. Штраф за порушення становить від 340 до 1 60 гривень. Сам лучанин додав, що штрафи регулярно сплачує.

Натомість сусіди, котрі мешкають вулиці Тесленка поруч із пенсіонером, зазначають: це не вирішує проблеми занедбаних тварин та території.

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