У ніч на 7 листопада на залізничному пункті пропуску "Ягодин" знайшли партію тютюнових виробів без акцизних марок України.

Цигарки під матрацом, прикривши постільною білизною, у купе пасажирського потягу "Київ-Хелм" сховали двоє жінок 55 і 58 років, повідомили у Волинському прикордонному загоні.

У жінок вилучили 2 210 пачок цигарок різних торгових марок на загальну суму майже 70 тисяч гривень.

Тютюнові вироби конфіскували, на жінок прикордонники склали протокол про порушення митних правил за ст. ч.1 ст.483 МКУ. У разі доведення вини їм загрожує штраф розміром 100% вартості вилучених цигарок.

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