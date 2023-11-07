НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися: в НБУ назвали причини
НБУЕКОНОМІКАПодіїЕкономіка

Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися: в НБУ назвали причини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися: в НБУ назвали причини
Національний банк України, фото: УНІАН

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада становили 38,973 мільярда доларів. У жовтні вони знизилися на 1,9%.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

"Така динаміка зумовлювалася інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Загалом упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників", — мовиться у повідомленні.

У жовтні Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 351,5 мільйона доларів та викупив до резервів 14 мільйонів доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 3 337,5 мільйона доларів порівняно із 2 691,4 мільйона доларів у вересні.

Зростання інтервенцій насамперед зумовлювалося ситуативним збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу від фіксації курсу до режиму керованої гнучкості курсу.

Так, з 2 до 6 жовтня чистий продаж валюти Нацбанком на валютному ринку становив відповідно до балансових даних 1 151,7 мільйона доларів, майже половину цього обсягу НБУ продав у перший день дії нового курсового режиму.

Надалі інтервенції Національного банку з продажу валюти стабілізувалися до рівня, що спостерігався до моменту переходу до керованої гнучкості курсу.

За місяць на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3 313,1 мільйона доларів.

"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 892,5 мільйона доларів, з яких 715,3 мільйона доларів — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 135,8 мільйона доларів — борг перед Світовим банком, решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами", — вказали у Нацбанку.

Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду 80,1 мільйона доларів. Окрім цього, у жовтні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 247,2 мільйона доларів.

Прогноз НБУ

У жовтні НБУ покращив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2023 року до з 38,3 до 41,8 мільярда доларів. У 2024 році резерви становитимуть 44,7 мільярда доларів, у 2025 році - 45 мільярдів доларів.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Що буде з доларом у лдистопаді
"Для країни вигідно, щоб курс був стабільний": експерт пояснив, чого чекати від долара в листопаді
Пам'ятна монета "Українська мова", 27 жовтня 2023 року, фото: НБУ
НБУ випустив пам’ятну монету "Українська мова"
Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ
Зеленський звільнив Данилишина з посади члена Ради НБУ
Будівля Національного банку України
НБУ вводить в обіг нові банкноти номіналом у 20 гривень на заміну старим
На початок