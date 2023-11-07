Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися: в НБУ назвали причини

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада становили 38,973 мільярда доларів. У жовтні вони знизилися на 1,9%.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

"Така динаміка зумовлювалася інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів. Загалом упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників", — мовиться у повідомленні.

У жовтні Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3 351,5 мільйона доларів та викупив до резервів 14 мільйонів доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 3 337,5 мільйона доларів порівняно із 2 691,4 мільйона доларів у вересні.

Зростання інтервенцій насамперед зумовлювалося ситуативним збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу від фіксації курсу до режиму керованої гнучкості курсу.

Так, з 2 до 6 жовтня чистий продаж валюти Нацбанком на валютному ринку становив відповідно до балансових даних 1 151,7 мільйона доларів, майже половину цього обсягу НБУ продав у перший день дії нового курсового режиму.

Надалі інтервенції Національного банку з продажу валюти стабілізувалися до рівня, що спостерігався до моменту переходу до керованої гнучкості курсу.

За місяць на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 3 313,1 мільйона доларів.

"Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 892,5 мільйона доларів, з яких 715,3 мільйона доларів — за обслуговування та погашення валютних ОВДП, 135,8 мільйона доларів — борг перед Світовим банком, решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами", — вказали у Нацбанку.

Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду 80,1 мільйона доларів. Окрім цього, у жовтні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 247,2 мільйона доларів.

Прогноз НБУ

У жовтні НБУ покращив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2023 року до з 38,3 до 41,8 мільярда доларів. У 2024 році резерви становитимуть 44,7 мільярда доларів, у 2025 році - 45 мільярдів доларів.