НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Харкові змінили номери трьох тролейбусних маршрутів
Громадський транспортІНФРАСТРУКТУРАРегіони

У Харкові змінили номери трьох тролейбусних маршрутів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
тролейбуси у харкові номери і маршрути
Фото: Суспільне Харків

У Харкові змінили нумерацію для тролейбусних маршрутів №119, №267 та №304 згідно з чинною транспортною системою.

Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на департамент інфраструктури.

До повномасштабного вторгнення РФ ці маршрути були автобусними. Після відновлення роботи громадського транспорту їх замінили тролейбусними, зазначили у повідомленні.

Тролейбус №119 курсує під №58 за маршрутом:

  • Аеропорт — вул. Аерофлотська — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — пров. Короленка — пров. Вірменський — площа Конституції — вул. Сумська — площа Свободи — просп. Науки — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи – просп. Перемоги (коло трамвая).

Тролейбус №267 курсує під №57 за маршрутом:

  • ст. метро "Академіка Барабашова" (розворотне коло) — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — вул. Харківських Дивізій — парк "Зустріч" (розворотне коло).

Тролейбус №304 курсує під №59 за маршрутом:

  • ст. Рогань — вул. Роганська — вул. Луї Пастера — вул. Молодіжна — вул. 12 Квітня — просп. Олександрівський — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — вул. Кузнечна — вул. Університетська (розворотне коло).

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
У Києві 7 та 9 листопада змінить маршрут тролейбус № 3
У Києві на два дні змінять рух тролейбуса в Солом'янському районі
В Одесі на вулиці Канатній повернуть односторонній рух транспорту
В Одесі на вулиці Канатній повернуть односторонній рух транспорту
Бучанська громада отримала два автобуси від німецького міста-побратима
Бучанська громада отримала два автобуси від німецького міста-побратима
В Одесі змінили рух маршрутки та трамваї через пошкодження внаслідок атаки РФ
В Одесі змінили рух маршрутки та трамваї через пошкодження внаслідок атаки РФ
На початок