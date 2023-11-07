У Харкові змінили нумерацію для тролейбусних маршрутів №119, №267 та №304 згідно з чинною транспортною системою.

Про це повідомила пресслужба міської ради з посиланням на департамент інфраструктури.

До повномасштабного вторгнення РФ ці маршрути були автобусними. Після відновлення роботи громадського транспорту їх замінили тролейбусними, зазначили у повідомленні.

Тролейбус №119 курсує під №58 за маршрутом:

Аеропорт — вул. Аерофлотська — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — пров. Короленка — пров. Вірменський — площа Конституції — вул. Сумська — площа Свободи — просп. Науки — вул. Ахсарова — просп. Людвіга Свободи – просп. Перемоги (коло трамвая).

Тролейбус №267 курсує під №57 за маршрутом:

ст. метро "Академіка Барабашова" (розворотне коло) — просп. Ювілейний — просп. Льва Ландау — просп. Героїв Харкова — вул. Харківських Дивізій — парк "Зустріч" (розворотне коло).

Тролейбус №304 курсує під №59 за маршрутом:

ст. Рогань — вул. Роганська — вул. Луї Пастера — вул. Молодіжна — вул. 12 Квітня — просп. Олександрівський — просп. Героїв Сталінграда — просп. Гагаріна — вул. Вернадського — пров. Подільський — вул. Кузнечна — вул. Університетська (розворотне коло).

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