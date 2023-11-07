У Вінниці триває реставрація пам’ятки архітектури “Пошта”. Розташована будівля по вулиці Симона Петлюри у середмісті. Її ще називають “Шоколадний будинок”. Про це Суспільному розповів перший віцепрезидент Вінницької торгово-промислової палати Степан Липкань. У будівлі буде офісне приміщення їхньої організації.

З початку 90-х будівля стояла пусткою, розповів Липкань. Стінами пішли тріщини, покрівля почала протікати. Тож будівельні роботи почали з укріплення фасаду, перекриття даху.

"Розкопувався фундамент, підливалися, армувалися для того, щоб будівля могла ще довго служити людям", — зазначив Липкань.

Крім того, будівельники відновили передній фасад, повернули йому історичний вигляд — молочно-шоколадний колір.

"Ми знімали верхній шар штукатурки, віддавали в Київ, і відносно кольору в Києві визначили, який був тут колір. Зробили його таким, який був колись", — розповів Липкань.

Фото: Суспільне Вінниця

Аби зберегти автентичну оздобу фасаду, знімали частини вцілілої ліпнини, з неї робили глиняні зліпки. Їх використовували для виготовлення силіконової форми. А далі виливали гіпсові фігури, розповів Липкань.

"Яку можна було, ми відремонтували. А ту, яку неможливо було, бо вона розбита, ми замовляли в майстрів, які нам повторювали те, що нам треба було на будівлі", — розповів Липкань.

Фото: Суспільне Вінниця

До початку ремонту пожежа знищила міжповерхові перекриття, розповів Липкань. Їх разом зі сходами робили заново.

"Тут були дерев’яні перекриття. Років 25-30 тому тут була пожежа і все згоріло. Ці дерев’яні перекриття, сходові клітини. Тут всередині не було нічого. Нам довелося це все вивозити, виносити, армувати, перекривати", — розповів Липкань.

Пошкоджену цеглу будівельники замінюють, розповів директор проектно-будівельної компанії Ігор Козловський. Каже, при реставрації потрібно застосовувати ті матеріали, які використовували на етапі будівництва. Цілу цеглу брали під час демонтажу внутрішніх перегородок.

"Стояла задача зберегти автентичність об’єкта, тобто його архітектурні рішення, які були на самому початку. Зберегти усі ці конструкції основні і разом з тим пристосувати для функціонування торгово-промислової палати як офісне приміщення", — зазначив Козловський.

Фото: Суспільне Вінниця

Перш ніж виготовляти дозвольні документи на реставрацію, готували історичну довідку про будинок. Інформацію про первинний вигляд фасаду шукали в архівах, розповів Козловський. Фотографій пам’ятки не так багато.

"Була проведена велика проєктна робота. Все потрібно було дослідити, знайти рішення, потім узгодити з відповідними інстанціями. Теж така велика підготовча робота", — зазначив Козловський.

Фото: Суспільне Вінниця

Тривають роботи і всередині будинку. Тут проклали комунікації, штукатурять стіни, стелять плитку.

"На першому поверсі у нас будуть зал для переговорів, зустрічей делегацій, бізнесу. Тут буде знаходитися центр комп’ютерних технологій. Також один з наших найбільших відділів — експертизи та сертифікації товарів. Другий поверх — усі інші відділи", — зазначив Козловський.

Фото: Суспільне Вінниця

Відмовилися від батарей — обігрівати приміщення будуть “теплою підлогою”.

"Для опалення нашої будівлі ми використали інноваційні технології. Ми використали теплові насоси “повітря-вода”. Ми забираємо повітря, підігрівається повітря, і воно потім гріє воду, яку ми потім використовуємо для опалення", — розповів Козловський.

У будинку встановили 26 вікон і відреставровані вхідні двері. Закінчити роботи планують до березня 2024.