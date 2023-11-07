На Запоріжжі прикордонники збили чотири російські FPV-дрони

Прикордонники на Запорізькому напрямку, за допомогою антидронової рушниці, знешкодили чотири російських FPV-дрони.

Про це сьогодні, 7 листопада, повідомили на Facebook-сторінці Бердянського прикордонного загону.

Захисники виявили дрони їх "звучанням". Три БПЛА, під дією рушниці, втратили керування та здетонували під час приземлення:

"Ще один, який "на борту" ніс вбивчий заряд, зазнавши м’якої посадки, лишився неушкодженим. Після незначного технічного обслуговування "звучатиме" як новенький, вже поряд з українськими квадриками, — йдеться у повідомленні.

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