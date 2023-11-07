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Німеччина надала 700 тисяч євро на гранти для відновлення інтернету на деокупованих територіях — Федоров
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Німеччина надала 700 тисяч євро на гранти для відновлення інтернету на деокупованих територіях — Федоров

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Німеччина надала 700 тисяч євро на гранти для відновлення інтернету на деокупованих територіях — Федоров
Інтернет. Ілюстративне фото: УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що уряд Німеччини надав 700 тисяч євро на гранти українським телеком-компаніям для відновлення інтернету на деокупованих територіях.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Мета — відновити інтернет-інфраструктуру на деокупованих територіях, щоб українці могли спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Загальний бюджет — 700 тисяч євро", — вказав Федоров.

Як зазначив міністр, допомогу до 10 тисяч євро отримають 70 телеком-компаній, які працюють у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях.

За словами посадовця, кошти можна витратити на:

  • обладнання та матеріали;
  • оплату рахунків за електроенергію;
  • орендну плату;
  • виплати, необхідні для утримання мереж;
  • зарплати працівників.

Федоров підкреслив, що для того, аби отримати грант, провайдери повинні подати заявку до 30 листопада 2023 року.

"Дякую уряду Німеччини, нашим європейським партнерам з програми міжнародної співпраці ReACT4UA/EU4Business, GIZ та BRDO за допомогу у відновленні української телеком-інфраструктури", — додав міністр.

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