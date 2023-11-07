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У Пісочині на Харківщині ввели карантин через скажену кішку, яка покусала людину
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У Пісочині на Харківщині ввели карантин через скажену кішку, яка покусала людину

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тварина зі сказом
Фото ілюстративне: Олена Клименко/Суспільне Харків

У Пісочині виявили сказ у домашньої кішки 3 листопада. Тварина покусала свого господаря.

Кішка померла після того, як вкусила господаря, його направили в лікарню, розповіла Суспільне Харків речниця Держпродспоживслужби у регіоні Зоя Вакулюк з посиланням на в.о. начальника установи Дмитра Бульбу.

Нині господар тварини отримує антирабічне лікування.

У селищі Пісочині та прилеглих територіях рішенням протиепізоотичної комісії з 6 листопада ввели карантинні обмеження.

"Проводяться необхідні протиепізоотичні заходи, у тому числі переоблік сприятливих до захворювання тварин та профілактичні щеплення невакцинованих проти сказу тварин, а також роз’яснювальна робота серед населення", — йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

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