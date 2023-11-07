В Україні стали на бойове чергування додаткові системи ППО NASAMS — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, в ході якої отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими", — зазначив Зеленський.

Президент також отримав зведення з фронту: бойові дії на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках і на півдні.

"Заслухали дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та у країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи", — додав глава держави.

Що відомо про посилення української ППО

8 жовтня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Україна працює над зміцненням своєї ППО, замінюючи застарілі радянські системи на сучасні комплекси західного зразка задля захисту критичної інфраструктури.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 11 жовтня оголосив про плани передати Україні пускові установки системи ППО NASAMS.