Початок будівництва стаціонарного протирадіаційного укриття на території ліцею №8 у Коростенській громаді на Житомирщині можуть перенести — не відбулися відкриті торги на виконання робіт, заплановані на жовтень.

Про це Суспільному розповів керівник управління житлово-комунального господарства Коростенської міськради Валерій Мартинюк.

За його словами, проведення аукціону, на яких мали визначити підрядника із виконання будівельних робіт на об'єкті, заблокувала система закупівель Prozorro.

"Система напередодні автоматично закрила можливість проведення відкритих тендерних торгів, на яких мали визначити переможця конкурсного відбору. Причина — у документах, які подав на участь у конкурсі єдиний потенційний підрядник, були допущені технічні помилки. Усунути їх не було можливості, а відповідно до чинного законодавства ми не мали права брати документацію у такому вигляді в роботу. А відтак тендер скасували ", — сказав Валерій Мартинюк.

Посадовець також розповів, що навіть якби підрядник розпочав будівельні роботи, а в процесі усунув технічні помилки у документації, то згодом такі результати відкритих торгів все одно б визнали недійсними.

Наразі управління житлово-комунального господарства подало пропозиції на участь у наступних відкритих торгах на виконання будівельних робіт на об'єкті.

"Ми подали пропозиції через програму Prozorro третього листопада, і тепер чекаємо на результати. Відкритий конкурс із визначення підрядника має відбутися 13 листопада. Найголовніше тепер, щоб у документах не було помилок. В інших випадках торги все одно мають відбутися, навіть якщо буде тільки один учасник — в умовах воєнного часу це допускається", — розповів Валерій Мартинюк.

Раніше Суспільне писало, що на початку жовтня у Коростенській міській раді остаточно визначилися, що на території ліцею №8 побудуть стаціонарне протирадіаційне укриття на 250 місць із дотриманням усіх встановлених норм. На будівництво захисної споруди з державного та місцевого бюджетів передбачили 37 мільйонів гривень. На той момент підготували проєктно-кошторисну документацію для будови об'єкту і подали пропозиції на участь у відкритих конкурсних торгах, які мали відбутися орієнтовно 27 жовтня. Будівництво укриття мали розпочати наприкінці 2023 року.

Що відомо про будівництво укриття в ліцеї №8 у Коростені

Як раніше повідомляло Суспільне, в Коростенському ліцеї №8 відсутнє укриття, через що майже 500 учнів навчаються онлайн. 19 квітня 2023 року батьки, вчителі та учні Коростенського ліцею прийшли на збори, де звернулися до влади міста, щоб прискорити будівництво укриття. Будівництво укриття розпочали у листопаді 2022 року і потім зупинили.

В травні 2023 року міська рада Коростеня подала заявку на отримання субвенції на будівництво укриття в міському ліцеї №8. Тоді Володимир Вигівський сказав, що якщо держава не дасть гроші на укриття для восьмого ліцею, то місто буде будувати своїми силами.

23 липня перший заступник Коростенського міського голови Володимир Вигівський під час прямого ефіру сказав, що проєкт на будівництво укриття в ліцеї №8 вже розробили. Після проходження експертизи будуть розпочаті тендерні процедури.

Дату початку будівництва укриття у коростенському ліцеї №8 змістили — укриття планують збудувати орієнтовно у грудні, а не до першого вересня, як це планувалося спочатку.

19 вересня у коментарі Суспільному в міськраді розповіли, що в ліцеї № 8 для дітей та працівників навчального закладу будуватимуть не стаціонарне, а модульне укриття, оскільки на будівництво стаціонарного укриття потрібно буде знайти ще 27 мільйонів гривень.

22 вересня на виробничій нараді Коростенського міського голови з його заступниками попередньо дійшли рішення будувати в ліцеї №8 стаціонарне протирадіаційне укриття замість модульного, як-то було вирішено до цього. Рішення про це мали прийняти на сесії 26 вересня.

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