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На Одещині ремонт моста через канал Кофа подорожав до 213 млн
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На Одещині ремонт моста через канал Кофа подорожав до 213 млн

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На Одещині ремонт моста через канал Кофа подорожав до 213 млн
Пошкоджений міст через протоку Кофа. . Фото: Ізмаїльска райдержадміністрація

На Одещині ремонт моста через канал Кофа на автодорозі Ізмаїл — Кілія — Вилкове здорожчав до 213,1 мільйона гривень.

Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro. Тендер 6 листопада розмістила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Аварійний міст через канал Кофа розташований в Ізмаїльському районі. Тендери на його ремонт оголошували вже декілька разів, у липні та серпні, але вони провалились. Перший не відбувся через помилки у документах. Другий — через відсутність пропозицій. Новий виставили вже з вищою ціною: вартість робіт здорожчала зі 163, 8 мільйонів до 213, 1 млн гривень.

У техзавданні вказано, що планується капітальний ремонт моста, з укріпленням узбіччя, оновленням мостового полотна, проїзної частини та інші роботи. Все це майбутній підрядник має виконати до кінця 2024 року. Торги відбудуться 15 листопада.

Міст збудували у 60-ті роки минулого сторіччя. У 2021 році через аварійний стан його перекрили для руху автотранспорту. Того ж року депутати Кілійської міської ради звернулись до обласної ради та ОДА з проханням провести капітальний ремонт. У звернені вони зазначили, що зафіксовані руйнування дорожнього покриття, залізобетонних конструкцій та опор мосту.

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