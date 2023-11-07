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У Кременчуці у нетверезого чоловіка знайшли гранату: що відомо
ПОЛІЦІЯРегіони

У Кременчуці у нетверезого чоловіка знайшли гранату: що відомо

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Фото: патрульна поліція Кременчука

У Кременчуці на Полтавщині у водія легковика виявили боєприпас схожий на гранату. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Працівники патрульної поліції 6 листопада зупинили автомобіль "Nissan", за кермом якого був 27-річний місцевий. Це сталося близько 22:00 на вулиці Лікаря О. Богаєвського у Кременчуці. Цифровий показник алкотестера "Драгер" показав проміле у понад 3 рази більше норми, повідомила речниця патрульної поліції Кременчука Вікторія Соляник.

"У багажнику позашляховика слідчі поліції виявили боєприпас. Вилучену гранату спрямували на судову експертизу"

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті "Носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу". Санкція — позбавлення волікримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи. на строк від трьох до семи років. Також на водія патрульні склали протокол за статтею "Керування автомобілем у стані сп'яніння".

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