На Сумщині поховають трьох військовослужбовців ЗСУ

8 листопада Сумщина попрощається із своїми захисниками: солдатом Олегом Стрижаком, солдатом Андрієм Цвиком та стрільцем снайпером Сергієм Лютенком.

Про це Суспільному повідомив т.в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного ТЦК та соціальної підтримки Олександр Варуха.

Олег Стрижак Андрій Цвик

Солдат Олег Стрижак служив стрільцем. Військовослужбовець загинув 3 листопада під час артилерійського обстрілу від травм несумісних з життям в селі Пожня Охтирського району Сумської області. Чоловіка поховають 8 листопада в Охтирці.

Солдат Андрій Цвик був оператором розвідувального взводу. Помер 03 листопада від опіків, які отримав внаслідок збройної агресії РФ у селі Пожня Охтирського району Сумської області. Відспівають військовослужбовця в Охтирці.

Андрій Цвик та Олег Стрижак були бійцями 117 бригади тероборони на Сумщині.

Сергій Лютенко. Фото: Краснопільська селищна рада

8 листопада на Краснопільщині поховають сержанта Сергія Лютенка. Чоловік був стрільцем-снайпером 2 аеромобільної роти. загинув 21 жовтня 2023 року, під час виконання бойового завдання в Білогорівці Луганської області. Поховають бійця на кладовищі у селі Хмелівка.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram