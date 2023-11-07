На Черкащині перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

На Черкащині станом на 7 листопада перевищений епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ. Із 30 жовтня по 5 листопада в області захворіли понад п'ять тисяч людей на ГРВІ, включно із COVID-19.

Найвищі показники захворювання у Черкаському та Уманському районах, розповів Суспільному головний державний санітарний лікар області Володимир Папач.

"За попередній тиждень, із 30 жовтня по 5 листопада, в області захворіли 5 331 людина на ГРВІ, включно із COVID-19. Із них 2 832 – діти до 17 років", — пояснив Володимир Папач.

За словами лікаря, показник захворюваності на 0,2% вище від епідемічного порогу, розрахованого для області, та на 1,9% менше, ніж тиждень тому.

З 30 жовтня по 5 листопада було госпіталізовано 304 людини, із них 168 дітей до 17 років.

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