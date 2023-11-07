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Як живуть мешканці Василівки на Сумщині без магазину, аптеки та медпункту
ЛЮДИМІСЦЕВА ВЛАДАРОЗМОВАРегіони

Як живуть мешканці Василівки на Сумщині без магазину, аптеки та медпункту

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У мікрорайоні Василівка поблизу Сум мешкає близько 700 людей і майже усі пенсіонери. Тут немає магазину, аптеки та медпункту. Аби придбати найнеобхідніше люди добираються хто як може, долаючи чотирикілометрову відстань через залізничні колії, або маршруткою. Як живуть люди у мікрорайоні Василівка — у матеріалі Суспільного.

За словами місцевих мешканців, аби придбати продукти, до найближчого магазину люди добираються, або маршруткою, або пішки. Через вік та стан здоров’я не всі місцеві можуть туди дістатися.

"Тут одні старці живуть: 70-80 років. Магазину немає, я маю іти на Хіммістечко, або в місто на Героїв Крут, спотикаючись, бо там залізничні колії, не можна перейти. Сім раз падаєш. Отак і виживаємо. То сусідів просимо, то самі ліземо у маршрутку, щоб доїхати кудись", — розповіла мешканка Василівки, Ольга Косогорова.

Як живуть мешканці Василівки на Сумщині без магазину, аптеки та медпункту
Фото: Суспільне Суми

55 років живе на Василівці пані Ірина. Працює в Сумах, то має можливість скупитися в місті.

"А для літніх людей як? Ні хліба, ні молока, ні медпункту в нас ніколи в житті не було. Це дуже проблематично, а тепер ще й магазин закритий. З Героїв Крут йти далеченько, літнім людям, важко іти через залізницю", — сказала мешканка, Ірина Новак.

Як живуть мешканці Василівки на Сумщині без магазину, аптеки та медпункту
Фото: Суспільне Суми

"Відрізані ми від життя залізною дорогою. Коли тут стояли состави, ми, і навіть вагітні, під шістьма вагонами пролазили. Ніяких переходів. Зараз у нас недобудований міст, з нього можна зробити перехід хоча б", — поділилася думками мешканка Віра Голофост.

За словами квартальної Катерини Голофост, магазин у Висилівці не працює 2 місяці. Без магазину живуть близько 700 мешканців серед яких переважно пенсіонери. Жінка каже: посприяти у розв'язанні цього питання пообіцяла заступниця начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Галина Даценко.

Як живуть мешканці Василівки на Сумщині без магазину, аптеки та медпункту
Фото: Суспільне Суми

"Займається питанням з приводу магазину Галина Даценко з торгового відділу. Самих господарів цього магазину в Україні немає, вони виїхали за кордон, зараз вона каже, розв'язують питання, щоб хоча б десь поставити ятку", — сказала квартальна сумського мікрорайону Василівки Катерина Голофост.

Як живуть мешканці Василівки на Сумщині без магазину, аптеки та медпункту
Мешканці Василівки біла зачиненого магазину. Фото: Суспільне Суми

Чи планують відновити роботу магазину, знімальна група Суспільного хотіла запитати у міській раді, до якої належить Сумський мікрорайон Василівка. Проте поспілкуватися із Галиною Даценко не вдалося. Речниця Сумської міської ради Ольга Семениста повідомила: керівниця не готова коментувати на камеру. Натомість надіслала таку відповідь: департаментом опрацьовується питання встановлення об'єкта сезонної торгівлі з продажу харчів в магазині Василівка з фізичними особами-підприємцями

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