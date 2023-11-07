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Україна розпочала роботу над оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення
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Україна розпочала роботу над оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення

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Україна розпочала роботу над оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення
Наслідки російського ракетного обстрілу Одеси, Україна, 6 листопада 2023 року, фото: Одеська міська рада через AP

Уряд України, Світовий банк, Європейська комісія, ООН та інші партнери розпочали роботи над Третьою Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення України (RDNA3). Це буде оновлена оцінка наслідків вторгнення Росії за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Завдяки першому та другому RDNA ми змогли скласти, структурувати та розпочати реалізацію проєктів швидкого відновлення у пріоритетних сферах на 2023 рік, а також створити основу та можливість планувати подальше відновлення України в середньостроковій перспективі. У 2024 році ми хочемо зосередитися на проєктах, які сприятимуть економічному відновленню та створюватимуть робочі місця. Такий звіт дає можливість чітко визначати потреби відновлення та координувати фінансову допомогу", — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

За його словами RDNA3 покаже сукупний рівень збитків станом на 1 січня 2024 року, вартість відновлення за принципом build-back-better, узгоджені пріоритетні напрямки відновлення у 2024 році та на середньострокову перспективу до 2027 року, реформи для залучення приватного сектору. Віцепрем’єр-міністр зазначив, що RDNA3 буде містити відповідні завдання від Багатосторонньої координаційної платформи донорів для України та Плану України (Ukraine Plan).

Своєю чергою заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції Анна Юрченко зазначила, що у 2022 році українська влада зосередилася на проєктах виживання, а в 2023 році розпочала реалізацію проєктів відновлення та досягла відчутних результатів у пріоритетних сферах.

"Ми розпочинаємо серію майстер-класів, які допоможуть нам скоригувати пріоритети та їхнє покриття. Пріоритетними напрямками є: енергетика, муніципальна інфраструктура та ЖКГ, транспорт, соціальна інфраструктура, приватний сектор, міжгалузевий — як гуманітарне розмінування, цифровізація", — повідомила вона.

RDNA3 відповідає визнаній на міжнародному рівні методології, в якій також будуть викладені інвестиційні пріоритети Уряду з відновлення та реконструкції на 2024 рік.

Звіт забезпечить оперативне, послідовне та прозоре міжгалузеве оцінювання завданої шкоди, збитків, потреб у відновленні та відбудові, а також визначення пріоритетів на 2024 рік. Основний фокус — на оцінюванні впливу війни та зумовлених війною відновленні та відбудові.

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